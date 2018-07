Sainte-Suzanne, France

Hier vendredi 27 juillet, le ministre de la Cohésion des Territoires est venu en Mayenne pour signer le contrat "Action Coeur de Ville" avec la municipalité de Laval. Des financements de l'Etat pour redynamiser le centre-ville.

Dans un premier temps, Jacques Mézard devait également se rendre à Sainte-Suzanne pour inaugurer un pylône de téléphonie multi-opérateurs, permettant la fin d'une zone blanche dans le département. Une visite qui n'a jamais eu lieu.

Joël Balandraud, le président de la communauté de communes des Coëvrons et maire d'Evron, s'est dit déçu sur twitter, en réponse à un message d'un élu de Méral, qui, lui non plus, n'a apprécié cette annulation ministérielle, officiellement pour des raisons d'agenda.

"Nous avions mis les petits plats dans les grands" écrit Joël Balandraud, signifiant ainsi que tous les élus et les habitants des Coëvrons auraient bien apprécié le déplacement d'un membre du gouvernement pour lui rappeler la réalité d'une zone rurale, à 40 kilomètres de Laval.