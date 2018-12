Le président de la Loire-Atlantique pour un rattachement de tous les Pays-de-la-Loire à la Bretagne

Loire-Atlantique, France

Ce lundi, les 62 conseillers départementaux de Loire-Atlantique votent : pour ou contre le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne ? C'est la suite de la pétition lancée par Bretagne réunie qui a recueilli plus de 100.000 signatures. Et le président du département, Philippe Grosvalet, veut aller encore plus loin. Après avoir demandé un référendum au chef de l'État sur ce rattachement, il a dit ce matin sur France Bleu Loire Océan qu'il souhaitait que l'ensemble des Pays-de-la-Loire soient rattachés à la Bretagne.

Parce que c'est un gros point de blocage actuellement. C'est pour ça que la présidente des Pays-de-la-Loire est opposée à un référendum, "pas question de démanteler la région", dit Christelle Morançais.

"Nous aurions tout à gagner à nous regrouper dans cette grande région où Nantes et Rennes seraient deux grandes métropoles qui pourraient encore mieux s'unir

"Depuis 1982, la région Pays-de-la-Loire a une existence constitutionnelle. Je ne suis donc pas pour le démantèlement de la région", affirme à son tour Philippe Grovalet. "Je suis pour une grande région. La fusion de nos deux belles régions, ce qui en ferait la plus grande région maritime de France et elle aurait tous les atouts pour rayonner dans le monde et en France." Une proposition d'autant plus logique pour le président de la Loire-Atlantique qu'il va dans le sens du redécoupage des régions de 2014. "Nous aurions tout à gagner à nous regrouper dans cette grande région où Nantes et Rennes seraient deux grandes métropoles qui pourraient encore mieux s'unir".