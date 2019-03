Le président de la région des Hauts de France est un "brasseur de vent" pour le RN dans la Somme

amiens

A la moitié de son mandat à la tête de la région des Hauts de France, Xavier Bertrand n'est pas à la hauteur de ses promesses pour la secrétaire départementale du Rassemblement National dans la Somme. Patricia Chagnon invité France Bleu Picardie s'appuie sur le bilan du dispositif Proch'Emploi. 50 000 empois promis par le président de la région, seulement 2700 postes créés selon la secrétaire départementale RN dans la Somme qui explique que ce sont surtout des formations qui ont été mises en place avec ce dispositif.

Beaucoup de communication, peu de résultats

Invité de France Bleu Picardie et de France Bleu Nord ce jeudi , Xavier Bertrand est revenu sur la fermeture de la sucrerie d'Eppeville dans la Somme. Le président de la région demande à ce que les 8 millions d'euros versés au titre du CICE au groupe allemand Südzucker ne soient plus versés. Une hypocrisie selon Patricia Chagnon qui reproche à Xavier Bertrand d'être un farouche défenseur de l'Europe et d'être "allé dans le mur en klaxonnant".

Pour le RN dans la Somme, ce dossier doit se régler sur deux volets. A court terme, il faut "sauver ce que l'on peut dans l'immédiat" et à long terme, il faut attaquer le problème au niveau européen. "Nos industriels, nos agriculteurs ne doivent plus subir la concurrence déloyale des pays qui produisent à moindre coût"

Xavier Bertrand est un brasseur de vent

Quant aux dispositifs et mesures pour améliorer le pouvoir d'achat des habitants de la région, là encore " de mini dispositifs" à qui l'on donne une "importance exagérée". Même si Patricia Chagnon admet que 20€ en plus pour les foyers qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois sont un plus. Mais cela reste des petites mesures dont le président de la région des Hauts de France se sert pour faire de la communication selon l'élue d'extrême-droite. Il les utilise"comme peut-être un marchepied vers l'Elysée".

