Le président de la région PACA annonce la fin de la conférence régionale consultative

Renaud Muselier supprime la conférence régionale consultative. Cette instance avait été créée par son prédécesseur Christian Estrosi pour que les partis non représentés à la région puissent quand même s'exprimer.

Le président LR de la région PACA, Renaud Muselier, signe la fin de la conférence régionale consultative. Cette instance non-officielle avait été promise entre les deux tours de l'élection régionale en décembre 2015, après le retrait de la liste du PS et de ses alliés, pour faire barrage au Front national. Cette conférence menée par Christophe Castaner, aujourd'hui porte-parole du gouvernement, devait permettre à l'opposition non représentée de s'exprimer .

En janvier, le groupe Union de la gauche avait officiellement suspendu sa participation à cette conférence, protestant contre le temps de parole trop limité selon lui par le président de la région.

"C'était une bonne idée, mais ça ne marche pas"

C'est ce qu' a expliqué Renaud Muselier. "Les partis se plaignaient toujours d'être prévenus à contre-temps des dossiers, de ne pas avoir assez de temps de parole", a-t-il résumé, constatant que "les gens ne venaient plus".

"M. Estrosi savait qu'il n'aurait pas pu être élu sans les voix de la gauche, il a compris qu'il y avait une injustice et a ouvert cet espace dans un souci de démocratie", reconnait l'ancien président du Conseil régional, Michel Vauzelle (PS), qui siégeait dans cette instance. "Le problème, c'est qu'il en a fait une sorte de Conseil économique et social régional, et dès la deuxième séance plus personne n'est venu, sauf moi", a-t-il commenté.

Renaud Muselier est l'invité de France bleu Provence ce vendredi 6 juillet à 7h50