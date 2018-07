Dordogne, France

Le président de la République arrivera en Dordogne dés ce mercredi soir. Emmanuel Macron est attendu dés 21h ce jeudi à Périgueux. En raison des mesures de sécurité, une partie de la circulation sera modifiée dés ce mercredi soir dans la préfecture de la Dordogne. Le président débutera sa visite en Dordogne par un dîner républicain ce jeudi soir sur le restaurant "La Péniche " sur l'Isle en contre-bas de la cathédrale.

Devine qui vient dîner ce soir ?

Ce dîner républicain, tradition héritée de la Révolution française, a pour objectif de réunir des élus de tous bords politiques. Il y aura les parlementaires, les députés Jacqueline Dubois, Philippe Chassaing, Michel Delpon, Jean-Pierre Cubertafon ainsi que les sénateurs Bernard Cazeau et Claude Bérit-Debat.

Sont également invités les maires des grandes villes de Périgueux et Bergerac, Antoine Audi et Daniel Garrigue, les maires des sous-préfectures, Jean-Jacques De Peretti pour Sarlat, Pascal Bourdeau pour Nontron, les présidents des agglomérations de Périgueux et Bergerac, Jacques Auzou et Frédéric Delmarès. Le président du conseil départemental , Germinal Peiro, a également reçu son carton. Pour l'instant, seul Daniel Garrigue, le maire de Bergerac a décliné l'invitation pour cause de vacances à l'étranger prévues de longue date.

Le maire d'Eymet qui avait interpellé le ministre Macron en 2015 à la télé

Sur le reste des invités, l'Elysée reste très discret. On sait seulement que le maire d'Eymet, Jérôme Bétaille, a été convié. En 2015, Jérôme Bétaille s'était fait remarquer sur le plateau de l'émission " Des paroles et des Actes". Il avait interpellé le tout jeune ministre de l'économie, Emmanuel Macron, sur les baisses de dotations de l'Etat pour les communes rurales. Un sujet, qui trois ans après, est toujours d'actualité.

Bain de foule ou pas ?

Après les dîner, la rumeur enfle sur une éventuelle balade du Président dans les rues de Périgueux aux Nuits Gourmandes, sortes de grandes tablées autour de produits de producteurs chaque mercredi de l'été. Mais pour l'instant, rien n'est confirmé sur ce bain de foule, exercice tant apprécié du chef de l'Etat.

Jeudi, le Président de la République poursuivra sa visite en Dordogne sur le thème des services publics autour de la poste notamment et de la visite d'une maison des services publiques à Sarliac-sur-l'Isle.