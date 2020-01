EN IMAGES - Le président de la République Emmanuel Macron à Bricy (Loiret) ce jeudi, pour les vœux aux armées

Bricy, France

Emmanuel Macron est arrivé à Bricy (Loiret) peu après 15 heures ce jeudi. Le président de la République prononce à 18 heures, sur cette base aérienne stratégique pour la France, un discours dans le cadre des traditionnels vœux aux armées.

Le président Emmanuel Macron, sur la base de Bricy, 16 janvier 2020 © Radio France - Alexandra Lagarde

Il s'exprimera devant 1600 personnes, dont de nombreux militaires de l'armée de l'air, de l'armée de terre et de la marine, et devrait insister sur l'importance de l'engagement des troupes françaises au sahel.

Juste avant le discours du président de la République © Radio France - Alexandra Lagarde

Avant cela, le chef de l'état a pris le temps de saluer les élus locaux présents sur place et les parlementaires. On aura remarqué la poignée de main appuyée avec le maire d'Orléans, Olivier Carré (ex LR, soutenu par La République en Marche aux municipales de mars 2020), ainsi que le tutoiement entre les deux hommes.

Arrivée du président de la République, à la base aérienne de Bricy, le 16 janvier 2020 © Radio France - Alexandra Lagarde

Emmanuel Macron a assisté durant l'après-midi à des démonstrations du savoir-faire des militaires français, en particulier ceux qui luttent contre le terrorisme djihadiste. De manière spectaculaire, un hélicoptère a ainsi apporté une dizaine de commandos parachutistes agrippés à un filin. Les autres démonstrations ont été plus statiques, avec la présentation d'un avion Rafale ou encore du système de coordination de la lutte anti-drones.

Démonstration avec un hélicoptère, devant le président Macron, à Bricy, le 16 janvier 2020 © Radio France - Alexandra Lagarde

Actuellement, seize avions A400M sont stationnés sur la base de Bricy (BA 123). Il y en aura vingt-cinq d’içi 2025, et trente-cinq à l’horizon 2028. Avec deux simulateurs de vols, Bricy est aussi centre de formation pour les pilotes d’A400M notamment pour l’armée allemande.

Fleuron historique du transport aérien militaire, la BA 123 abrite désormais aussi des commandos parachutistes de l’air (CPA). 5 à 600 soldats du CPA 10 et du CPA 30 intégrés aux forces spéciales.

Transport aérien et unités de combat font de Bricy une base de plus en plus importante pour les missions en opération extérieure, un véritable outil de combat pour l’armée de l’air selon le commandant de la B.A 123, le colonel Stanislas Michel : "on a un couple assez fort, les avions de transport d'un côté et des commandos parachutistes, ici à Bricy. Ainsi qu'une belle piste avec une zone de saut, ce qui fait quelque chose de fantastique pour s'entraîner".

Mi-février, la base aérienne de Bricy devrait également réceptionner un quatrième avion ravitailleur Super Hercules C130.