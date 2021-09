Le président de la Saône-et-Loire André Accary devient "chef" des pompiers au niveau national

La nomination d'André Accary à la tête de la commission "sapeurs-pompiers" s'est déroulée ce mercredi 8 septembre à l'occasion de l’Assemblée des Départements de France à Paris. Cette nouvelle mission s’inscrit pleinement dans l’actualité avec la proposition de loi Matras adoptée par le Parlement en première lecture en juin dernier.

Actuellement examinée par le Sénat, la proposition de loi vise à consolider le modèle français de sécurité civile et à valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers.

La sécurité des pompiers, leurs conditions de travail et plus globalement leur avenir seront autant de sujets sur lesquels travaillera le président Accary, ce sont d'ailleurs des sujets qu’il connait bien en tant que président du Service départemental d’incendie et de secours de Saône-et-Loire (SDIS 71).

André Accary restera par ailleurs membre de la commission « santé » de l’ADF.