Le président des Jeunes Républicains de la Loire écarté par sa fédération

Tom Pentecôte, 21 ans, n'est plus le président des Jeunes Républicains de la Loire. Il sera officiellement écarté le 20 mai prochain pour ne pas avoir soutenu François Fillon durant la campagne. À moins qu'il ne soit victime d'une manœuvre politicienne.

Si elle n'est pas encore officielle, l'éviction de Tom Pentecôte de la tête des Jeunes Républicains de la Loire est effective. Lorsque l'on cherche à les joindre, il faut désormais s'adresser à son remplaçant, Axel Dugas. Celui qui décide, c'est Jean-Pierre Taite, le président de la fédération de la Loire du parti Les Républicains. À ce sujet, le maire de Feurs ne communiquera pas avant le 20 mai prochain. Les raisons évoquées pour justifier l'éviction de Tom Pentecôte concernent la campagne présidentielle. Le jeune homme de 21 ans, en poste depuis janvier 2016, a cessé de soutenir François Fillon début avril.

Pour les cadres du parti, la situation est claire. Tom Pentecôte, n'a pas respecté la règle du jeu, il a été écarté de ses responsabilités. "L'inverse, aurait été illogique, soit on adhère à la ligne du parti, soit on n'y adhère pas" confie même l'un des cadres.

Mais ce type de décision n'est pas si fréquente et une autre raison pourrait être envisagée. Tom Pentecôte s'est véritablement engagé en politique pour la première fois en 2013, il a fait la campagne de Gaël Perdriau pour les municipales en tant que responsable des "Jeunes avec Perdriau". C'est clairement un proche du maire de Saint-Étienne. En revanche, Jean-Pierre Taite est un fidèle soutien de Laurent Wauquiez, le président de la Région Auvergne Rhône-Alpes. Que ce soit sur les migrants, les subventions de la région au monde de la culture, Laurent Wauquiez et Gaël Perdriau ont connu un certain nombre de passes d'armes. Dans l'entourage de Tom Pentecôte, il se murmure donc que le jeune homme a été victime d'un coup d'échec d'un proche de Laurent Wauquiez, sur un proche de Gaël Perdriau.