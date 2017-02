Le président des maires ruraux de Moselle lâche le candidat Fillon : "Il n'est plus audible"

Invité de France Bleu Lorraine ce jeudi matin, Jean-Marie Mizzon, maire UDI de Basse-Ham et proche du président du conseil départemental, estime que face aux difficultés de François Fillon, "il faut un plan B".

A moins de 3 mois de la présidentielle, c'est panique à droite. François Fillon, plus que jamais englué dans l'affaire de l'emploi présumé fictif de sa femme, demande à son camp de rester soudé le temps de l'enquête. Dans notre département, 1er élu à lâcher officiellement François Filon: Jean-Marie Mizzon, président de l'association des maires ruraux de Moselle, maire UDI de Basse-Ham et proche du président du conseil départemental de Moselle, Patrick Weiten. Invité de France Bleu Lorraine ce jeudi 2 février, il n'y va pas par quatre chemins et estime que "face aux difficultés qu'il rencontre, François Fillon n'est plus audible" et qu'"il faut un plan B".

"François Fillon est politiquement dans une situation très compliquée et il ne peut pas ne pas en tenir compte. Face aux difficultés, il n'est plus audible. Où qu'il aille maintenant, le message qu'il voudra faire passer ne passera plus. Et même si François Fillon est présumé innocent, dans la conscience collective de nombreux citoyens, il a commis une faute. Il faut un plan B".