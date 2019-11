Le président des Républicains, Christian Jacob, "confiant" pour les municipales à Toulouse

Toulouse, France

Christian Jacob, le nouveau président des Républicains, était à Toulouse ce lundi. Il en a profité pour échanger avec les jeunes Républicains 31 et les cadres du parti en Haute-Garonne. Il a également visité les usines d'Airbus.

"Il reste très fidèle et très engagé dans sa famille politique"

Le président des LR a rencontré aussi en tête à tête le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, pour faire un point avant les municipales. Le premier magistrat de la ville est candidat mais sans l'investiture des partis. Il a néanmoins le soutien des Républicains et de la République en Marche. "Il reste très fidèle et très engagé dans sa famille politique. Mais quand on préside une ville comme Toulouse, on s'adresse à l'ensemble des habitants. Ce qui compte, c'est le projet", insiste Christian Jacob.

Le président des Républicains est néanmoins confiant. "Il bénéficie d'un beau bilan". Quant à la place des membres de son parti dans la liste de Jean-Luc Moudenc. "Il a son étiquette politique, il ne la cache pas. Les membres des LR seront bien représentés."

Le président des Républicains devrait revenir avant les municipales dans le département.