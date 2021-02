Le président du département d'Indre-et-Loire répond au maire de Savigné-sur-Lathan, "une mauvaise querelle"

Ce weekend, le maire de Savigné-sur-Lathan a dénoncé le manque de moyens alloués pour la rénovation de son collège, "une rustine" avait-il déclaré. Jean-Gérard Paumier, le président du département d'Indre-et-Loire, lui répond et dénonce "une mauvaise querelle" et "des arrière-pensées" politiques.

"On mérite mieux". Le maire de Savigné-sur-Lathan, Hugues Brun, a écrit le weekend dernier un courrier au président du département d'Indre-et-Loire pour dénoncer le manque de moyens alloués à la rénovation de son collège. "C'est une rustine. On ne remplace pas, on ne fait pas d'installation supplémentaire, et on ne résout ni les problèmes de sécurité autour du collège, ni les problèmes de parking" avait expliqué l'élu, qui plaide pour la construction d'un nouvel établissement.

Une rénovation complète, aux normes actuelles - Jean-Gérard Paumier

Ce mardi, le président du département Jean-Gérard Paumier lui répond, dénonçant "une mauvaise querelle". "Le projet est prêt à démarrer pour être livré à la rentrée 2023. Tout autre projet ferait perdre environ 10 ans, or demandez à la communauté éducative, les gens sont pressés" explique le président, précisant que le département avait mis 5 millions d'euros sur la table.

Pas de nouvelle construction donc, mais l'élu socialiste insiste sur "la rénovation complète, aux normes actuelles" des locaux du collège, prenant pour exemple les établissements de Neuillé-Pont-Pierre et Azay-le-Rideau.

Pour conclure, Jean-Gérard Paumier exprime sa surprise quant au moment choisi par le maire de Savigné-sur-Lathan pour exprimer son agacement. "Ce qui me surprend dans sa réaction, c'est que dans son bulletin municipal du mois dernier, il n'en touche pas un mot. En janvier on n'en dit pas un mot mais en février on s'insurge. Je me demande s'il n'y a pas des arrière-pensées...vous savez des mauvaises querelles quelques mois avant une élection ça peut arriver ici ou là". Les élections départementales et régionales sont prévues au mois de juin.