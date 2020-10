Le président du département du Loiret approuve le couvre-feu, "une mesure nécessaire" face au Covid-19

Marc Gaudet, président du conseil départemental du Loiret, était invité sur France Bleu Orléans ce vendredi matin. Il ne rejoint pas Christophe Chaillou, président PS d'Orléans Métropole, ou Serge Grouard, maire LR d'Orléans, très critiques face à l'instauration du couvre-feu par le gouvernement, pour une durée de six semaines dans le Loiret. Pour Marc Gaudet, il s'agit d'une "mesure nécessaire" face à la progression inquiétante de l'épidémie de Covid-19.

C'est une histoire de responsabilité, on doit prendre en compte le fait que l'épidémie ne faiblit pas, ne mollit pas. Le couvre-feu doit être pris à l'échelle départemental car les clusters, il y en a aussi en zone rurale, je pense à l'Ehpad de Meung-sur-Loire. Il y en a certainement d'autres ailleurs, il faut donc limiter la circulation du virus, on peut être aujourd'hui dans la métropole et habiter Ascoux et ramener le virus dans le village. Donc, même si ça ne réglera pas tout, le couvre-feu dans tout le département, c'est la meilleure échelle"

Le préfet l'a dit. Si l'épidémie continue de se développer, et nous ne sommes pas encore dans l'hiver, l'étape d'après, ce sera le reconfinement à l'échelle d'une région ou d'un département. Là, on est sur une mesure certes difficile, pour les bars, restaurants et beaucoup de professions, mais il faut marquer le coup pour pouvoir desserrer l'étau éventuellement à Noël, même s'il faudra maintenir des mesures de prudence

Il faut voir que cette mesure est nécessaire car il faut ralentir la progression du virus. Quand je vois les chiffres de l'hôpital d'Orléans, ça m'inquiète. Et quand on est inquiets, et bien il faut agir, là on ne peut pas dire que l'état n'agit pas. Là, il agit et anticipe. En mars dernier, j'avais dénoncé le manque d'anticipation, le fait de naviguer à vue, le manque de masques. On ne savait pas où on allait là il y a une direction qui est donnée, et suivons la. Endiguons cette épidémie