Le président du sénat en visite officielle dans la Loire

Montbrison, France

Il est venu à la rencontre des maires du département de la Loire pour leur parler du rôle essentiel qu'il doivent jouer dans le relation de proximité avec les citoyens. A quelques mois seulement des élections municipales de mars prochain, il est venu redire toute la confiance qu’il porte aux élus locaux et dans le rôle essentiel qu’ils doivent jouer.

C'est quand même un mandat qui a été très difficile pour les maires , ils ont eu le sentiment d'être dépossèdes de leur rôle et de leur fonction. Le dialogue a repris , c'est bien et je suis là dans mon rôle pour l'aider. Je crois qu'il faut faire confiance aux territoires et aux élus.

Gerard Larcher à la mairie de Montbrison © Radio France - Yves Renaud

Mais le président de la chambre haute du parlement qui est aussi à ce titre le 3eme personnage de l’état après le président de la république et le 1er ministre, nous a fait partager son regard sur les grandes manifestations de jeudi contre la réforme des retraites.

Il considère dans ce dossier des retraites que le gouvernement manque de clarté dans ses positions.

Gérard Larcher

A l’entrée de l’espace Poirieux de Montbrison, le président du Sénat a été accueilli par la manifestation d’une bonne cinquantaine d’opposants au déménagement de l’EHPAD à la périphérie du centre-ville et à sa privatisation.

Dialogue entre le président du Sénat et les opposants au projet de nouvel EHPAD à Montbrison © Radio France - Yves Renaud

Au cri de "Non à la casse du service public" Gérard Larcher est descendu de sa voiture et spontanément est venu dialoguer avec les manifestants

Pas de promesse au cours de ce dialogue très court donc avec le président du sénat, mais une rencontre dans la foulée avec un de ses conseillers et le sous-préfet de Montbrison.

Les opposants au projet de reconstruction et de privatisation de l’EHPAD ont pu exprimer leurs craintes comme l’explique Marie-Jo Arthaud du collectif des usagers. " On réclame que la maison de retraite reste publique et surtout reste en centre ville comme c'est le cas aujourd'hui. que les personnes puissent sortir, la vie n'est pas a l’intérieur"

Le collectif estime avoir été au moins entendu officiellement et espère que ses avis seront entendu.