Pour la députée REM de la Haute-Vienne Sophie Beaudouin-Hubière, "le président encadre le débat, mais sans enfermer"

Haute-Vienne, France

"Les dés sont pipés", estime Claude, retraité de la CGT en Haute-Vienne. Comme lui, des syndicalistes, ou encore des gilets jaunes, disent leur scepticisme, alors que le grand débat national doit être mis sur les rails en Normandie par Emmanuel Macron. Sur France Bleu Limousin, Sophie Beaudouin-Hubière, députée REM de la 1ère circonscription de la Haute-Vienne, s'est voulue rassurante en répondant aux 3 questions de Jérôme Edant à 8h15.

On entend beaucoup de critiques sur ce grand débat : flou quant à son organisation, et sur le fond "de l'enfumage", avec des thèmes d'ores et déjà verrouillés. Ne risque-t-on pas une opération "poudre aux yeux" ?

C'est tout l'enjeu. Le courrier d'Emmanuel Macron encadre, mais sans enfermer. Toutes les questions peuvent être envisagées. Ensuite, il nous faudra choisir, car il y aura des idées contradictoires ! Et il faudra expliquer nos choix.

On a quand même le sentiment de sujets interdits : par exemple, il n'est pas question de revenir sur la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune...

La question, c'est de ne pas recommencer ce qu'on a fait depuis une trentaine d'années dans ce pays : un pas en avant, deux pas en arrière. Nous avons décidé de transformer l'ISF en impôt sur la fortune immobilière. Laissons du temps à cette réforme, et contrôlons ses effets. Nous verrons ensuite.

De manière générale, comment décliner les résultats du débat, comment tenir compte des remontées ?

Cela sera tout l'enjeu du comité de suivi. Mais c'est une chose que nous avons déjà faite à la REM, avec la grande marche et les comités locaux, qui ont permis à Emmanuel Macron de construire son programme pour 2017 ! Cela dit, on voit bien ces dernières semaines quelles sont les préoccupations des Français, à savoir plus de justice sociale et fiscale.

Emmanuel Macron rencontre aujourd'hui quelque 600 maires. C'est un peu osé de s'appuyer sur eux, après leur avoir donné le sentiment de les déconsidérer... C'est une manière de se rattraper ? De compenser aussi peut-être le manque de réseau de la majorité sur le terrain ?

A titre personnel, j'ai invité les maires de ma circonscription la semaine prochaine, au sujet de ce grand débat, et pour récolter les premières remontées des cahiers de doléances. Ils sont au contact. Mais chaque citoyen peut organiser une réunion ou porter sa contribution directement sur le site. Donc ça ne repose pas que sur les maires.