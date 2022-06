Le président LR de l'agglo de Perpignan votera RN au 2ème tour des législatives

Entre le Rassemblement National et la NUPES, l'alliance de la gauche, Robert Vila a choisi. "En tant qu’exploitant agricole et chef d’entreprise, fervent défenseur de nos forces de l’ordre et de sécurité, des valeurs de respect et de travail, j’utiliserai mon bulletin de vote pour faire barrage à « Mélenchon Premier Ministre »", explique sur France Bleu Roussillon, le maire LR de Saint-Estève et président de la communauté urbaine de Perpignan. "Je ne peux pas soutenir une candidate qui a été leader des gilets jaunes, qui a tout cassé et qui a mené des manifestations, ce n'est pas ma conception de la République."

Clairement, dimanche, Robert Vila ne votera donc pas pour la candidate de la NUPES (Nathalie Cullell), dans la troisième circonscription des Pyrénées-Orientales mais bien pour la candidate du RN (Sandrine Dogor-Such), par ailleurs adjointe au maire de Perpignan. Le président de la communauté urbaine va donc à l'encontre des consignes des Républicains. Christian Jacob, président du parti LR, souhaite lui ne pas "_donner une seule voix aux extrême_s", ni à gauche, ni à droite....

Seulement 156 voix d'écart au 1er tour

Evidemment, la position de Robert Vila ne manque pas de faire réagir les autres élus de droite de l'agglo de Perpignan. Le maire de Pézilla la-Rivière, Jean-Paul Billès (DVD), parle "d'une décision extrêmement étonnante". A l'inverse, la maire du Soler, Armelle Revel-Fourcade (LR) n'exclut pas "d'en faire autant ou de voter blanc".

Jean-Marc Pujol, l'ancien maire (LR) de Perpignan et ancien président de la communauté urbaine, annonce lui qu'il votera blanc dimanche dans cette troisième circonscription. Lors des dernières élections municipales de Perpignan en 2014 et 2020, la gauche avait, elle choisi de se retirer et d'appeler à voter pour Jean-Marc Pujol face à Louis Aliot. Ca n'avait cependant pas empêché le candidat RN de l'emporter en 2020.

Au premier tour, dimanche dernier, dans la troisième circonscription des Pyrénées-Orientales, Sandrine Dogor-Such (RN) est arrivée légèrement en tête avec seulement 156 voix d'avance sur Nathalie Cullell (NUPES). Le candidat du parti présidentiel Pierre Bataille a été éliminé.