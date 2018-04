Le prince Albert II de Monaco était en visite ce mardi à Chaumont-Porcien, dans les Ardennes. Le chef de la principauté de Monaco est aussi prince de Chateau-Porcien et duc de Mazarin-Rethel. Un titre dont il a hérité parce qu'en 1777 un Grimaldi a épousé Louise d'Aumont, duchesse de Mazarin-Rethel.

Ardennes, France

Promenade bucolique, ce mardi pour Albert II, prince de Monaco. Il est venu à Chaumont-Porcien, une petite commune des Ardennes, et ce n’est pas un hasard. Chaumont-Porcien est en effet le fief de ses aïeux : parmi ses nombreux titres, Albert II est prince de Chateau-Porcien, prince de Porcien et duc de Mazarin-Rethel. C’est le fruit d’une longue histoire familiale : au 18° siècle, Louise d'Aumont, duchesse de Mazarin-Rethel, épousait un certain Grimaldi... Mais si la famille princière a un château à Marchais, près de Laon, dans l'Aisne, c’est la première fois qu’Albert II venait dans les Ardennes.

Devant la chapelle Saint-Berthauld © Radio France - Alexandre Blanc

Explications sur la chapelle © Radio France - Alexandre Blanc

Après avoir gravi une colline, bottes aux pieds sur un chemin boueux, pour visiter la chapelle Saint-Berthauld, le prince a fait une visite-surprise à la boulangerie que Jessy et Léa ont ouverte la semaine dernière.

A la boulangerie © Radio France - Alexandre Blanc

Albert II est ensuite allé à la mairie arborant le pavillon monégasque, et où l'école de musique a joué l'hymne de la principauté.

Il est important que ce lien puisse perdurer dans le temps -- Albert II de Monaco

Il a aussi prononcé un discours et dévoilé une plaque commémorant la visite princière. Albert le Prince de Monaco soutient les sites historiques associés à sa famille . Rien n'est encore défini pour Chaumont-Porcien, mais l'idée de redonner ses vitraux à la chapelle Saint-Berthauld est dans l'air.

Albert II recevant les armoiries de Chaumont-Porcien © Radio France - Alexandre Blanc

Bain de foule © Radio France - Alexandre Blanc

Salade au lard, bœuf, bière, miel, Albert II a goûté avec plaisir aux produits locaux et échangé avec les agriculteurs avant de repartir les bras chargés. Il manquait une bouteille d'eau de vie que le maire a promis de lui envoyer au palais !

Pour finir, Albert II de Monaco a retourné l'invitation à Chaumont-Porcien. En tant que site historique associé à la famille Grimaldi, la commune ardennaise sera invitée sur le Rocher à participer à une prochaine fête de la Saint-Jean.