Le printemps isérois fera-t-il long feu ?

Mercredi matin, six partis politiques lançaient le printemps isérois pour essayer de gagner les élections départementales de juin. Deux heures plus tard, la France Insoumise, l'un des six partis, attaquait le sénateur socialiste André Vallini, conseiller départemental sortant.

Sorti mercredi 6 janvier au matin sur internet, "le Printemps Isérois ", un appel signé par 280 militants et élus, membres de tous les partis de gauche : PS, PCF, EELV, LFI, Génération.S, PRG. Parmi les premiers signataires de l'appel : Eric Piolle (EELV) Renzo Sulli (PCF) André Vallini (PS) Elisa Martin (LFI) mais aussi des syndicalistes CGT de premier plan qui signent sans leur étiquette syndicale (Elisa Balestrieri, Marc Eybert-Guillon). Presque tous les conseillers départementaux d'opposition ont signé pour que la gauche construise des candidatures uniques dès le premier tour des élections départementales qui devraient avoir lieu en juin, en même temps que les élections régionales. Mais la date précise n'est pas encore fixée. Ces élections qui ont lieu, historiquement, en mars, ont été reportées par le gouvernement en raison de la crise sanitaire.

La gauche a dirigé le département plusieurs fois pour de longues périodes depuis 1945. La dernière fois de 2001 à 2015 sous la présidence d'André Vallini. Le département a basculé à droite en mars 2015, notamment en raison des querelles à gauche. Selon les chiffres d'Erwan Binet : au premier tour, en mars 2015, la droite et le centre avait recueilli 116.000 voix et la gauche 166.000 . Mais en raison des divisions, elle fut éliminée dans plus du tiers des cantons avant le deuxième tour.

Erwan Binet, candidat socialiste. © Radio France - Benjamin Bourgine

Les partis engagés dans cette démarche se donnent deux mois pour aboutir à un programme commun. La gauche iséroise puise sa motivation dans la défaite de 2015 où les rivalités entre barons noirs socialistes l'avait écartée du deuxième tour dans beaucoup de cantons.

D'où l'idée de candidatures uniques dès le premier tour soutenue, notamment, par le parti communiste dont le secrétaire départemental est Jérémie Giono :

Jérémie Giono, secrétaire départemental du PCF Copier

Le mode de scrutin, avec quatre candidats par canton, deux titulaires et deux suppléants, permet cette ambition, en théorie. Car en pratique, c'est plus compliqué, la gauche est polarisée autour du mot "Libéral" Pour les nostalgiques du marxisme, les réformes libérales du président pourtant socialiste, François Hollande, risque d'influencer la répartition des sièges localement... sans compter évidemment les ambitions personnelles. Cela risque d'être plus compliqué que ne le pense le conseiller départemental socialiste Erwan Binet qui ronge son frein depuis 6 ans dans l'opposition :

Erwan Binet, conseiller départemental PS Copier

François Hollande, entouré de journalistes, avec à ses côtés l'Isérois André Vallini, Secrétaire d'État à la Réforme territorial © Radio France - Maxime Bacquié

Mathématiquement la gauche radicale, surtout aux départementales, n'a aucune chance de gagner sans alliance avec le PS.

À peine lancé, mercredi, le printemps isérois connaît ses premiers ratés. En l'occurrence, l'un des six partis signataires, La France Insoumise, n'apprécie pas que le sénateur André Vallini, ancien président du département de l'Isère de 2001 à 2014 ait signé cet appel dès le premier jour, comme tous les conseillers départementaux sortants de gauche (PS,PC EELV). LFI avertit : si Vallini se représente dans son canton de Tullins dont il est l'élu depuis 1992. Il termine donc son 5ème mandat. Dans ce cas LFI présenterait un candidat contre lui.

Les explications de Gérard Fourgeaud Copier

Avec ce coup de boutoir contre le PS, LFI ne fragilise-t-elle pas le printemps isérois dès sa naissance ?

La gauche c'est quoi ? Pour le commun des mortels, la gauche irait du PS à l'extrême-gauche. Mais pour beaucoup de gauchistes, le PS n'en ferait pas parti. C'est dans ce débat que la France insoumise lance un pavé dans la mare, le jour même de la naissance du printemps isérois. La présence de l'ancien président socialiste du département dérange et notamment Alain Confesson de LFI :

Alan Confesson, adjoint au maire de Grenoble et l'un des reponsables de LFI Copier

André Vallini était pourtant dans le gouvernement de François Hollande élu, en 2012, par le peuple de gauche. Pour Alan Confesson, les bons socialistes seraient ceux qui ont soutenu Benoît Hamon. Mathématiquement, la gauche n'a aucune chance de reprendre le département sans le PS qui en Isère est loin d'être mort.

C'est le Palois Henri IV qui disait: "Paris vaut bien une messe" pour devenir Roi. C'est peut-être un autre Palois, le maire de Grenoble, qui amènera la France Insoumise à mettre de l'eau dans son vin.... rouge.