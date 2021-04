Le Printemps isérois lance sa campagne pour les élections départementales en Isère

Ce jeudi 15 avril, le Printemps isérois a lancé sa campagne avant les élections départementales qui doivent se tenir le 20 et 27 juin 2021. Tous les partis de gauche et toutes les formations de gauche ont réussi à se retrouver et à se regrouper pour battre la droite à ces élections départementales. Ces candidats souhaitent faire participer les Isérois à cette campagne électorale, comme l'explique Benjamin Trocmé, candidat au canton de Grenoble : "C'est vrai que c'est une campagne spéciale vu les conditions sanitaires. On va essayer d'inventer des choses : alors il y a les réunions zooms avec les citoyens et il y a également un site participatif le printempsisérois.fr où vous pouvez faire des propositions, ou voter pour des propositions". "Tout le monde peut faire des propositions sur l'agriculture, l'alimentation, la démocratie, association des citoyens. C'est tout ca qui permettra d'alimenter l'intelligence collective. C'est l'esprit de la démarche d'associer la société civile pour penser à un demain qui sera meilleur pour tous les isérois", ajoute-t-il.

Liste des candidats

Benjamin Trocmé (canton Grenoble), Sophie Romera (canton Grenoble), Amandine Demore (canton Echirolles), Bernard Michon (canton du Moyen Gresivaudan), Eléonore Hazazian-Balestas (Canton de Grenoble), Allan Brunon Adel (Canton de l'Isle d'Abeau), Sylvain Prat (Canton de Fontaine Seyssinet), Pierre-Didier Tchetche-Apea (Canton de Grenoble), Marie Questiaux (Canton d'Oiseaux Romanche), Amandine Germain (Canton de Grenoble), Paul Raguennes (Canton de Vienne), Pierre Rousseau (Canton de la Verpillère), Elise Hénaux Varvier (Canton de Vienne), Erwann Binet (Canton de VIenne).