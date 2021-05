Élections départementales : le Printemps isérois présente ses principales propositions en Isère

Douze candidats pour présenter les douze premières propositions du Printemps isérois. Toutes les formations politiques de gauche de ce mouvement se sont réunis : les socialistes, les écologistes, les Insoumis, et les citoyens alternatifs. Ils ont détaillé des mesures pour une politique sociale, économique et environnementale. "Nous avons construit un projet avec plus de 200 participants et qu'il continue de s'enrichir à travers un site internet participatif mais également les rencontres que nous avons avec les acteurs de l'Isère", précise Amandine Germain, élue sortante et candidate sur le canton Grenoble 4. Les propositions s'inscrivent dans trois thématiques principales : les solidarités, les transitions ou encore la démocratie.

Le "RSA Jeune"

Première mesure présentée : le "RSA Jeune" pour les 18-24 ans sans revenus. Cela consisterait en un revenu mensuel de 300 à 400 euros sur une durée de 24 mois. Erwan Binet, élu sortant et candidat sur Vienne 1, insiste sur l'importance de ce dispositif : "Etant donné que les jeunes de 24 ans n'ont pas le droit au RSA, il y a énormément de jeunes. - beaucoup plus que ce que l'on imagine et beaucoup plus en ces temps de pandémie - qui n'ont pas de revenus. Il faut qu'on trouve une solution et la solution c'est ce RSJ pour les jeunes qui n'ont rien et qui ne rentrent pas dans les dispositifs comme la garantie jeune. _C'est un filet de sécurité_".

Menu 100 % Bio ou local pour tous

Composée en partie d'écologistes, la liste met l'accent sur le respect de l'environnement. Les candidats proposent par exemple des repas 100 % Bio et/ou local dans les cantines des collèges. Notamment avec la possibilité de choisir un plat végétarien pour "éduquer les enfants à manger autrement", précise Florence Guesdon, candidate sur le Haut-Grésivaudan.

À droite, la liste du président sortant, Jean-Pierre Barbier a dévoilé, la semaine dernière, une cantine à deux euros pour tous. Une proposition "non-équitable" selon Florence Guesdon. "C'est une idée qui est simple, qui marque, qui met tout le monde à égalité sauf que l'égalité ce n'est pas l'équité. En mettant tout le monde à deux euros, on baisse fortement le prix pour les familles les plus aisées mais pas pour les familles en difficulté." Le Printemps isérois propose de son côté des tarifs dégressifs voire même gratuit pour les familles dont le quotient familial est inférieur à 400 euros.

Un budget participatif de 2 millions d'euros

Les propositions de la liste se sont construites grâce à un projet participatif. Le Printemps isérois souhaite reproduire ce modèle avec notamment la mise en place de conventions citoyennes sur les sujets qui concernent le Département. Elle propose notamment un "budget participatif de 2 millions d'euros réparti sur le territoire" pour mettre en œuvre cette politique. Le Printemps isérois a présenté 12 propositions principales ce lundi 17 mai mais il y en a 38 au total. Elles sont à retrouver sur leur site internet : www.leprintempsiserois.org