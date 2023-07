Le procès de Damien Castelain, le président de la Métropole Européenne de Lille, s'ouvre ce lundi

Le président de la Métropole européenne de Lille doit comparaître à partir de ce lundi 3 juillet devant le tribunal judiciaire de Lille. Damien Castelain est convoqué notamment pour recel de biens et détournement de fonds publics, pour des faits remontant pour certains à plus de 15 ans.

Le premier dossier, dans lequel Damien Castelain risque le plus gros, est celui dit "des pierres bleues", une affaire sous-jacente à celle du Grand stade. Alors qu'il était vice-président de la MEL, l'élu est soupçonné d'avoir bénéficié d'un cadeau de la part d'Eiffage, le constructeur du Stade, dans les années 2010. Il aurait reçu plus de 17.000 euros de pierres bleues, des pierres qui servent au revêtement extérieurs et qui ont été retrouvées, lors de perquisitions, dans sa terrasse personnelle.

20.000 euros de notes de frais

La deuxième affaire a été révélée par le journal Médiacités en 2018. Elle concerne des notes de frais, une vingtaine de milliers d'euros d'argent public que le président de la MEL aurait utilisé pour des activités privées comme aller au restaurant, à l'hôtel, ou s'acheter des costumes. L'élu a depuis remboursé ces sommes .

Enfin, Damien Castelain est dans le viseur de la justice pour les conditions d'embauche d'une ancienne attachée de presse. Une fiche de poste sur-mesure aurait été créée pour s'assurer qu'elle soit recrutée, au détriment d'autres candidats. Dans ce 3e dossier, l'ancien directeur de cabinet de Damien Castelain (Bruno Cassette) et son ancienne attachée de presse doivent aussi comparaître.

L'élu encourt jusqu'à 5 ans de prison et 375.000 euros d'amende

Ce procès doit durer jusqu'à jeudi inclus. Damien Castelain encourt jusqu'à 5 ans de prison et 375.000 euros d'amende.

"A un moment il faut que justice se fasse, ça fait trop longtemps que Monsieur Castelain se pavane à la tête de la MEL", estime Eric Darques, le lanceur d'alerte anti-corruption qui avait porté plainte et qui s'est constitué partie civile. "S'il est condamné, il ne doit plus jamais être élu, plus jamais être éligible même. Quand on est un élu malhonnête, la justice doit être sans merci. Il s'offre aux frais de la MEL, sur le compte des contribuables des costumes, des chemises, des cravates, pourquoi pas des slips aussi... Donc ce Monsieur doit être arrêté et ne doit plus pouvoir jamais gérer d'argent public."