Le prochain budget de la région Bourgogne-Franche-Comté fait débat

Le budget primitif 2021 de la Région Bourgogne-Franche-Comté s’élève à 1 939,7 M€ (+18,9 % par rapport au Budget Primitif de 2020). Il vise notamment à relancer l’économie régionale, à anticiper l’avenir en répondant aux enjeux de l’éducation, des mobilités et des solidarités et à intensifier l’engagement de la Région dans l’ère des transitions.

Un avis plutôt favorable du Conseil économique, social et environnemental régional (CESER)

Le CESER note que le contexte budgétaire 2021 s’annonce particulièrement incertain (situation sanitaire, croissance économique, dégradation des finances publiques…), avec de multiples inconnues tant en dépenses qu’en recettes. A ce titre, le Budget Primitif 2021 prévoit une "réserve de précaution" de 30 M€ de crédits de fonctionnement qui ne seront pas exécutés tant que la Région n’aura pas plus de visibilité sur les recettes.

Le Budget Primitif 2021 est également marqué par un important effort fait en matière d’investissement (plan d’accélération de l’investissement régional). Dans ce contexte d’incertitudes et d’investissement massif, le CESER approuve que la Région renforce ses modalités de pilotage budgétaire et financier.

La crise liée au coronavirus a bouleversé la stratégie financière de la Région. Les marges de manœuvre budgétaires apparaissent désormais très réduites. Le CESER considère que la Région a utilisé au maximum les moyens dont elle disposait pour faire face à cette crise. Elle doit désormais reconstituer sa capacité d’autofinancement, afin de retrouver progressivement des marges de manœuvre et préparer l’avenir.

Le CESER se réjouit enfin du soutien du Conseil régional à l’économie de proximité, par l’inscription d’une enveloppe de 30 M€ de dépenses de fonctionnement qui vise également à contribuer à lutter contre la précarité. Il note avec satisfaction que son observation émise à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires 2021 a été prise en compte par le Conseil régional, à savoir que les champs de compétences non obligatoires de la Région (culture, sport, santé…) ne deviennent pas des variables d’ajustement.



L'opposition demande des précisions sur l'utilisation des fonds d'urgence

"Où en sont les fonds d’urgence promis aux entreprises ?" s'interroge l'opposition qui s'est fendue ce mardi d'un courrier pour obtenir des précisions sur la mobilisation des crédits votés en 2020.

"Notre groupe demande à la Présidente qu’elle présente un rapport public sur l’utilisation de ces crédits déjà votés pour répondre à l’urgence afin d’évaluer leur efficacité au service des entreprises et des associations de notre région impactées par la crise sanitaire et économique. Ce sont en effet un peu plus de 100 millions d’euros qui ont été votés au printemps avec la création de différents fonds de soutien aux associations et au monde économique comme au secteur de l’événementiel, aux hébergements touristiques ou à la filière horticole." écrit le groupe des élus Républicains de la Droite et du Centre.

Ses élus veulent savoir où en sont ces fonds et si les crédits ont été intégralement versés aux entreprises.