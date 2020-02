C'est l'un des enseignements de ce sondage Ipsos commandé par France Bleu Sud Lorraine et l'Est Républicain : les électeurs de la cité ducale réclament la gratuité des transports pour améliorer les déplacements sur le territoire.

Nancy, France

Comment améliorer les déplacements à Nancy ? C'est l'une des questions posées aux électeurs nancéiens dans le sondage Ipsos Sopra Steria pour France Bleu Sud Lorraine et l'Est Républicain publié ce vendredi. Une étude qui place au coude-à-coude Laurent Hénart, le maire sortant, et Mathieu Klein, son opposant de gauche alors que les Verts pourraient jouer les arbitres.

Principales préoccupations des Nancéiens, l'environnement, la lutte contre la pollution et les transports en commun. Justement, pour améliorer les déplacements, ils sont 37% à estimer qu'il faut rendre les transports publics gratuits. Un électeur sur quatre demande des pistes cyclables sécurisées alors qu'ils ne sont que 12% à réclamer des baisses de tarifs de stationnement pour les voitures ou l'amélioration de l'accès au centre-ville pour les véhicules.

Les transports en commun doivent-ils être gratuits à Nancy ? - Ipsos

Prudence des candidats

Alors le prochain maire de Nancy devra-t-il rendre les transports gratuits ? Les trois principaux ont été plutôt prudents jusque là sur ce thème. Laurent Hénart et Laurent Watrin ont prévu un débat sur le sujet. Même chose pour Mathieu Klein qui envisage une gratuité partielle le week-end. La gratuité des transports, jugée difficilement réalisable par les candidats alors que la Métropole du Grand Nancy est lourdement endettée et que le dossier du tram ne va pas améliorer la situation.

Une triangulaire lors des municipales à Nancy en mars 2020 ? © Radio France - Rachel Noël

Sondage réalisé du 30 janvier au 4 février sur 602 personnes inscrites sur les listes électorales de Nancy, constituant un échantillon représentatif des habitants de Nancy âgés de 18 ans et plus