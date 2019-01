L'avocat général à la cour d'appel de Poitiers rejoint Marine Le Pen et le Rassemblement national

Jean-Paul Garraud, le procureur général à la cour d'appel de Poitiers, rejoint Marine Le Pen. Le magistrat a déjà été député entre 2002 et 2012, sous l'étiquette du parti Les Républicains.

Poitiers, France

Jean-Paul Garraud rejoint le Rassemblement National. Le procureur général à la cour d'appel de Poitiers a pris une disponibilité depuis le début du mois de janvier. Il se présente sur la liste du parti de Marine Le Pen pour les élections européennes de mai prochain.

Jean-Paul Garraud a déjà été élu. Il a été député de la Gironde sous l'étiquette Les Républicains entre 2002 et 2012. Jean-Paul Garraud estime qu'il n'y a plus de différence idéologique entre son ancien parti et le parti d'extrême-droite.