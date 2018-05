Bourges, France

Édouard Philippe et la plupart de ses conseillers s'installent pour trois jours dans le Cher, de mercredi à vendredi, pour une "délocalisation" de Matignon, lors de laquelle le Premier Ministre et sa garde rapprochée doivent sillonner le département, comme ils l'avaient fait en décembre dernier lors d'un premier séminaire dans le Lot à Cahors. Voici le programme détaillé du Premier Ministre communiqué ce mardi après-midi par les services de Matignon. Seuls quelques membres du gouvernement feront également le déplacement, notamment le Ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire attendu vendredi à Bourges.

Mercredi 2 mai : Sancoins, Nérondes, Noirlac, Bourges

Matin : visite du marché aux bestiaux des Grivelles à Sancoins, puis visite de l’exploitation agricole Berry Graine à Nérondes, échanges avec les acteurs agricoles locaux.

Mi-journée : point presse à l'Abbaye de Noirlac, puis visite de l'Abbaye de Noirlac, puis déjeuner sur le thème du tourisme culturel.

Après-midi : visite de la maison de santé pluridisciplinaire de Sancoins, échanges sur le plan d’égal accès aux soins avec le personnel soignant et les acteurs départementaux de la santé, puis point presse à la maison de santé.

Fin d'après-midi : entretien avec Pascal Blanc, Maire de Bourges à la mairie de Bourges, rencontre avec les membres du conseil municipal, puis dîner républicain à Bourges.

Jeudi 3 mai : Bourges, Henrichemont, Vierzon, Nançay

Matin : visite du CREPS Centre-Val de Loire à Bourges, petit-déjeuner avec des sportifs, des éducateurs et des entraîneurs du CREPS et les responsables des activités sportives du département, présentation de la nouvelle licence STAPS, point presse au CREPS de Bourges.

Milieu de matinée : visite de l'exploitation agricole EARL Lyon à Henrichemont, rencontre avec des agriculteurs du Pays fort.

Fin de matinée : visite sur le thème "soutenir les entreprises innovantes" à Henrichemont, en présence de Mounir Mahjoubi, secrétaire chargé du Numérique, Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances, Olivier Dussopt, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics, au programme : visite des laboratoires de GeniAlis et échanges avec les chercheurs, échanges avec des startupers et des élèves entrepreneurs, puis déjeuner avec des startupers et des élèves entrepreneurs.

Après-midi : visite sur le thème de la politique de la ville, entretien avec Nicolas Sansu, maire de Vierzon, puis réunion d’installation du Comité de projet "opération cœur de ville" en mairie de Vierzon.

Soirée : Facebook Live avec les internautes à Bourges, puis dîner avec des chefs d'entreprises du département à Nançay

Vendredi 4 mai : Bourges, Sancerre

Matin : visite du Centre de Ressources Technologiques CETIM-CERTEC à Bourges, en présence de Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, visite du plateau de formation, réunion de travail sur l’articulation des compétences économiques entre l’Etat et le Conseil régional Centre-Val de Loire.

Mi-journée : visite de Sancerre, point presse en mairie de Sancerre, déjeuner avec les viticulteurs du département en mairie de Sancerre. Fin du déplacement.

Les élus locaux reçus en Préfecture

D'après nos informations, une première réunion de travail aura lieu dès mercredi matin à 10h en Préfecture du Cher à Bourges entre les conseillers du Premier Ministre et les élus locaux, en présence de Michel Autissier, Président du Conseil Départemental du Cher, Pascal Blanc le maire de Bourges, Philippe Moisson, Président de l'Association des maires du Cher et Denis Durand, de l'Association des maires ruraux du Cher.