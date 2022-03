Présidentielle 2022 : le programme d'Emmanuel Macron à Pau

Emmanuel Macron poursuit sa campagne à Pau ce vendredi. Le président candidat échangera avec des Béarnais dans le fief de son allié François Bayrou, maire de Pau et président du Modem.

À trois semaines de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron est attendu à Pau ce vendredi 18 mars. Le président, candidat à sa réélection, est en campagne dans le Béarn, sur les terres de son allié François Bayrou, maire de Pau et président du Modem.

Deux heures de débat au Palais Beaumont

La candidat devrait arriver en fin de matinée à Pau, il doit effectuer un tour de la ville avec le maire et faire un crochet par la mairie pour s'entretenir avec François Bayrou. Vers midi, Emmanuel Macron prendra la direction du Palais Beaumont pour deux heures de débat en public. Le président débattra avec une quinzaine de citoyens béarnais, qui n'ont pas été choisis par l'équipe du candidat mais par nos confrères des journaux Sud Ouest et de La République des Pyrénées. Les questions ne sont pas connues par le président. Il s'agit d'aborder les principaux thèmes de l’actualité et les principales préoccupations des Français.

Après ce débat, l'équipe de campagne d’Emmanuel Macron reprendra la main et organisera un temps de communication cette fois sur le thème de la santé avec un panel de professionnels choisi localement par l'équipe du maire de Pau, François Bayrou.

Les accès et stationnements interdits

Le parc Beaumont sera fermé dès 8h30 et ce jusqu’à la fin de l’événement. Deux rues adjacentes sont aussi concernées : la circulation sera interdite sur les allées Alfred de Musset et Gérard de Nerval aux mêmes horaires. Seules les personnes accréditées pourront accéder au site du Palais Beaumont.

De 8h à 12h, le stationnement des véhicules sera interdit Place Royale en face de la mairie et rue Saint-Louis le long de la mairie.

Jusqu’à 22h, la circulation sera interdite : boulevard Barbanègre, rue Carrérot, dans sa partie comprise entre le boulevard Barbanègre et l’allée Alfred de Musset, Allée Alfred de Musset, Allée Paul Valéry, Allée Emile Bournac, Allée Gérard de Nerval et Boulevard des Pyrénées, dans sa partie comprise entre l’allée Emile Bournac et le square George V.

Le parking du Palais Beaumont sera fermé jusqu’à 22h. Durant cette période, les abonnés sont invités à reporter le stationnement de leur véhicule sur les parkings Aragon et Bosquet. Le parking de l’Usine des tramways sera aussi fermé.