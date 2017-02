Le programme de la visite de Benoît Hamon en Creuse

Benoît Hamon est attendu ce jeudi 9 février en Creuse. Le candidat socialiste à l'élection présidentielle va rencontrer des élus, des syndicalistes, des agriculteurs, des étudiants, de jeunes chômeurs avant de tenir une réunion publique en fin de journée à Guéret.

Benoît Hamon a choisi la Creuse pour son 1er déplacement depuis son investiture par le Parti Socialiste. Le candidat à l'élection présidentielle a un programme chargé, avec pas moins de cinq rendez-vous dans sa journée, avant de terminer par un meeting en début de soirée à Guéret. C'est donc au pas de course ou presque qu'il va sillonner le département.

Passage obligé par GM'S

La visite du candidat va démarrer à la Souterraine, avec une première rencontre avec des élus et des militants en mairie, avant de recevoir, campagne électorale oblige, des représentants syndicaux de GM'S, en redressement judiciaire depuis le 2 décembre et qui emploie 282 personnes. Il visitera ensuite la coopérative agricole Celmar, puis il rejoindra Guéret.

Un meeting en fin de journée à Guéret

Cette visite du candidat à la présidentielle tourne autour de la ruralité et des services publics. Après les agriculteurs et les syndicalistes, Benoît Hamon ira parler du revenu universel à des étudiants et de jeunes chômeurs à la Quincallerie numérique à Guéret. Il visitera deux services du centre hospitalier de Guéret, la maternité et le centre de radiothérapie. Enfin après un détour par Aubusson et la scène nationale du théâtre Jean Lurçat, Benoît Hamon tiendra une réunion publique, à la salle André Lejeune à Guéret.