Le programme du déplacement d'Emmanuel Macron dans les Alpes-Maritimes ce lundi 10 janvier

Le Président de la République se rendra ce lundi 10 janvier dans les Alpes-Maritimes, en compagnie de Gérald Darmanin et de Marlène Schiappa. Des visites à Nice et dans la vallée de la Roya sont au programme.

Vers 11h, Emmanuel Macron se rendra sur le site de l’ancien hôpital de Saint-Roch, futur Hôtel de Police à Nice. Il s'agira pour le Président de la République de faire un point d'étape pour ce projet projet financé à hauteur de 200M€ par l'Etat et décidé au cours de son mandat. En 2025, il réunira la police nationale et municipale, les polices des frontières et la police judiciaire. En tout, plus de 2000 fonctionnaires de police y travailleront.

Le Chef de l'Etat prendra ensuite la route pour la vallée de la Roya, en début d'après-midi. Il arrivera, aux environs de 16h, à Tende. Une fois sur place, il échangera avec des élus des vallées de la Tinée, de la Vésubie et de la Roya, toutes sinistrées lors de la tempête Alex. Il rencontrera également des habitants, des forces de secours et des acteurs déployés sur les chantiers de reconstruction.