Le programme local de l'habitat du Pays basque définitivement adopté après une dernière passe d'armes

Le texte va définir le programme politique immobilier sur les cinq ans à venir au Pays basque. Le programme local de l'habitat (PLH) du Pays basque, déjà voté dans une première version au printemps, a été confirmé samedi 2 octobre à Bayonne par la Communauté d'agglomération.

145 pour, 7 contre, 42 abstentions, 1h30 de débat

Le PLH a reçu le vote de 145 élus, sept ont voté contre, et 42 abstentions, après 1h30 de débat. Des dernières tensions et des dernières colères. Notamment de la part d'élus qui ont souhaité souligner le caractère déjà obsolète d'un PLH pas encore mis en place.

"Certes nous avons un PLH, qui n'est pas responsable de tous les maux de la politique de l'habitat en Pays basque, mais qui n'est pas assez ambitieux, lâche Alain Iriart, qui a vu plusieurs de ses propositions refusées lors de la rédaction du document. Le maire de Saint Pierre d'Irube appelle à un "plan d'urgence" pour notamment interdire "la production de résidences secondaires dans les logements neufs."

"On est tous d'accord sur le diagnostic"

─ Colette Capdevielle

Car ce ne sont par les problématiques annoncées qui suscitent le désaccord des élus. Mais les solutions pour y mettre fin. "On est tous d'accord, confirme l'élue bayonnaise Colette Capdevielle. [...] Les préconisations (du PLH, NDLR) sont malheureusement déjà insuffisantes ."

Pendant près de 80 minutes, Roland Hirigoyen, 8e vice-président en charge de l'Habitat, logement, de la Politique de la ville et de l'Accueil et habitat des gens du voyage, en charge de la présentation du PLH, encaisse sans broncher, avant de prendre la parole. "Je suis un peu circonspect par rapport à vos réactions et vos prises de parole. Ce PLH, c'est notre PLH, c'est vos réunions, tout votre travail. Ce n'est pas en se lamentant sur son sort qu'on va réussir, il faut se prendre par la main. Il faut travailler ensemble. Tous les outils sont là, mais il faut les mettre en œuvre", somme l'élu, avant de lâcher brutalement le micro.

Une histoire de courage

"Du courage", pour appliquer les mesures du PLH appelle quant à lui le président de la Communauté d’agglomération Pays basque, Jean-René Etchegaray. Certains élus qui ont contesté le PLH auraient aimé que la présidence du conseil ait ce courage lors de la rédaction du document pour avoir des mesures plus "coercitives".

Après le vote, un sentiment d'impuissance flotte toujours dans la salle, exprimé quelques minutes plus tôt par l'Izturiztar Gilles Haran : "Le rythme institutionnel n'est pas le même que celui du marché."

Le PLH doit être mis en place dans les premiers mois de 2022.

Le conseil communautaire en vidéo