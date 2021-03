Le projet Aguiléra à Biarritz repart de zéro

"Trop compliqué". Ces deux mots résument la pensée de la maire de Biarritz pour expliquer le choix de la municipalité de revoir le projet d'aménagement de la plaine d'Aguiléra. Trop compliqué et trop risqué. Désormais les volets logements et sportifs seront dissociés. Un changement de stratégie né, notamment -mais pas seulement- des dissensions avec Gavekal, l'actionnaire principal du BOPB, sur le financement du projet sportif professionnel.

On repart de zéro

Jusqu'à présent, le projet porté par l'ancienne majorité municipale constituait un tout. Le 29 septembre 2018, la Communauté d'Agglomération Pays Basque (CAPB) avait ainsi voté une délibération engageant une déclaration (n°29) de projet valant mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Biarritz sur l'ensemble du périmètre du projet Aguiléra.

Deux ans et demi plus tard, on repart de zéro. Samedi, à la demande de la Ville de Biarritz, la CAPB est appelée à abroger la précédente délibération puis à voter une nouvelle déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme, mais cette fois en vue uniquement "de réaliser des logements, majoritairement sociaux, dans le secteur Aguiléra". Autrement dit, on dissocie les dossiers. "C'est plus simple", affirme Maïder Arostéguy (LR) qui affiche sa volonté d'"accentuer la priorité du logement".

Le volet sportif professionnel plus long et très incertains

L'argument avancé par la maire de Biarritz est avant tout technique. Il est lié à la partie commerciale du volet sportif. Dans la rénovation du stade Aguiléra et l'aménagement de ses abords est en effet prévue l'installation de commerces. Or, celle-ci est soumise, comme il se doit, à l'arbitrage du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) Pays Basque & Seignanx. Il s'agit d'un document d'urbanisme qui planifie la stratégie d'aménagement et de développement d'un territoire. Une procédure bien trop longue, estime Maïder Arostéguy : "j'ai peur que cela nous retarde la MECDU (mise en compatibilité des documents d'urbanisme) d'un an d'office".

Maider Arosteguy, la maire (LR) de Biarritz © Radio France - Anthony Michel

La nouvelle maire de Biarritz assume ainsi son choix de "faire étape par étape." La première consiste donc à travailler sur le volet logement et le volet sportif amateur. Elle relègue de fait le volet sportif et commercial professionnel "plus compliqué, puisqu'on a découvert que son financement n'était absolument pas assuré." Allusion évidemment à son rejet du plan présenté en janvier dernier par Jean-Baptiste Aldigé, le président de la SASP Biarritz Olympique, qui selon elle faisait peser la quasi totalité du financement sur les pouvoirs publics, la Ville en premier lieu, quand les actionnaires n'auraient investis qu'à hauteur de 10% (5 millions d'euros). Un projet sportif professionnel qui a, de plus, pris du plomb dans l'aile avec la volonté désormais affichée par l'actionnaire majoritaire de délocaliser le club professionnel.

Le projet sportif amateur revu

Autrement dit, à ce stade, la municipalité laisse de côté ce volet. Mais elle ne se désintéresse pas du projet sportif dans sa globalité, corrige Maïder Arostéguy. Biarritz va en effet poursuivre le processus concernant le sport amateur : la construction de bâtiments pour le centre de formation du Biarritz Olympique. Sauf que le projet actuel est lui aussi repris dans son ensemble pour y incorporer les locaux de l'USB (association omnisports) et de l'Académie Basque du Sport. Un projet qui n'aura pas besoin cette fois de l'aval de la CAPB et qui sera financé par la Ville, avec le fruit de la revente des terrains destinées au logement, pour un coût estimé à 8 millions d'euros. Un nouvel appel d'offres et un nouveau cahier des charges seront émis dans les prochains mois.

Le stade Aguiléra peut accueillir actuellement 13.400 spectateurs dont 9.450 places assises. © Radio France - Stéphane Garcia

Quant au nouveau quartier Aguiléra, qui sera situé le long du boulevard du BAB, entre le Jaï Alaï et le stade, et prévoit au minimum 55% de logements sociaux, la délibération votée samedi prochain par la CAPB doit confier sa maîtrise d'ouvrage à l'agglomération, qui a compétence en matière d'habitat social, et non plus à la Ville. "Enfin on se lance", souffle Maïder Arostéguy qui regrette que ce simple vote ait déjà pris deux mois de retard avec le report de deux conseils communautaires successifs. Or "c'est un très lourd travail qui suit".

Le nouveau quartier, un long processus

Le projet va en effet être redéfini et les Biarrots consultés. La première magistrate souhaite toujours en faire un écoquartier, même si le surcoût éventuel peut encore la faire changer d'avis reconnait-elle. Les immeubles devraient être construit en R+4 (5 niveaux, rez-de-chaussée compris) et le nombre de logements, évalué aujourd'hui à 350 par la maire, peut encore évoluer mais dans une proportion maîtrisée d'au maximum 10%, estime-t-elle. En tout cas, certainement pas une centaine de plus comme le projetaient le plan de financement d'Aldigé (470 logements) poursuit l'élue. Des arbitrages restent toutefois encore en suspens. Le dossier est complexe car les terrains de trois hectares comportent une partie boisée et sanctuarisée.

A l'été 2020, quelques semaines après son élection, Maïder Arostéguy affirmait que d'ici six ans, le nouveau quartier Aguiléra serait né. Des délais encore tenables à condition d'avancer vite désormais dans un dossier semé de procédures longues. Quant au projet d'aménagement du stade, il semble désormais au point mort.