Le projet Neyrpic poursuit sa route à Saint-Martin-d'Hères après le rejet d'un nouveau recours

C'est un nouvel épisode juridique dans le long feuilleton du projet Neyrpic à Saint-Martin-d'Hères (Isère). Après le rejet d'un référé réclamant l'arrêt du chantier en juin 2020, le tribunal administratif vient de rejeter sur le fond la requête des opposants contre le permis de construire validé initialement en 2018. Un second permis de construire modifié puisque le premier avait finalement été abandonné au bout, déjà, d'une intense bataille juridique, pour faire place à un projet plus moderne et plus en phase avec les aspirations d'aujourd'hui .

Depuis le début ce projet de requalification de friche industrielle en zone de commerces et de loisirs, doit faire face aux oppositions de riverains, de commerces voisins et d'élus et de militant écologistes de toute la métropole de Grenoble. Permis de construire, autorisation commerciale, chantier, conséquence sur la voirie adjacente etc. Rien ou presque n'échappe aux recours. La validation du permis de construire par le tribunal administratif de Grenoble est encore susceptible d'appel mais pour le promoteur Apsys elle "va permettre la poursuite de la mise en œuvre opérationnelle du projet". Pour lequel on n'ose plus donner de date d'ouverture.