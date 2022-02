Le projet "site tour Eiffel" soumis au vote du prochain conseil de Paris

Il cristallise les critiques de l'oppositions et ne se soulève pas l'enthousiasme de la majorité. Le conseil de Paris va devoir se prononcer cette semaine sur le projet "site tour Eiffel" qui prévoit notamment un grand jardin piéton de 50ha, de l’École militaire au Trocadéro.

Il sera soumis au vote du nouveau conseil de Paris qui se déroule cette semaine (du mardi 8 au jeudi 10 février). Le projet "site tour Eiffel" verra-t-il le jour dans son intégralité d’ici les JO de Paris 2024 ? Les travaux sont censés commencer au mois de juin mais les aménagements visant à verdir et piétonniser les abords de la Dame de Fer et du Trocadéro ne font pas consensus.

Les élus de droite s'apprêtent à voter contre. Et au sein de la majorité, les écologistes posent leurs conditions. Pour l'équipe d'Anne Hidalgo, la bataille n'est donc pas encore gagnée. C'est un projet décrit comme ambitieux qui prévoit d'offrir davantage de place à la nature et d’espaces aux piétons. Mais à droite, les élus fulminent et concentrent leurs critiques sur l'aménagement de la place du Trocadéro. "Il faut y mettre le ola" affirme David Alphand, le vice-président du groupe LR au conseil de Paris, pas tendre du tout avec Anne Hidalgo.

Anne Hidalgo a déjà saccagé de trop nombreux endroits à Paris

"Elle a déjà saccagé de trop nombreux endroits à Paris. Regardez, par exemple, la place de la République. Après quelques années de recul, on peut dire que ce n'est quand même pas un grand succès. Et si on laisse faire Anne Hidalgo pour la place du Trocadéro, c'est la place de la République en dix fois pire" affirme-t-il.

Pour empêcher les travaux, la droite parisienne veut classer la célèbre place aux Monuments historiques. Ainsi, la Ville serait privée de toutes possibilités d’y toucher. "La balle est maintenant dans le camp de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, nus attendons une réponse positive de sa part bien évidemment" explique M. Alphand.

Le groupe écologiste veut un moratoire concernant le Champs de Mars

Mais les élus LR ne sont pas les seuls à exprimer leur réserve. Au sein de la majorité ça grince aussi des dents à l'instar de la présidente du groupe écologiste Fatoumata Koné n'est pas convaincue par les aménagements prévus au niveau du Champs de Mars. Avec à la clé, selon elle, une réduction importante des espaces verts.

"Notre objectif c'est d'avoir un moratoire sur la partie du Champs de Mars pour nous laisser davantage de temps afin de travailler sur un projet avec les riverains, les associations et les experts qui vont pouvoir réaliser des arbitrages" explique-t-elle. Et puisque l''approbation des écologistes est indispensable pour constituer une majorité, l'exécutif parisien devrait accepter cette demande de moratoire.