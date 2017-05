Le PS d'Indre-et-Loire lance une procédure d'exclusion contre Marisol Touraine

C'est l'affiche électorale de Marisol Touraine qui a tout fait basculer. Une affiche sans aucun logo socialiste. Pour une candidate investie par le PS, c'est la trahison de trop. La fédération d'Indre-et-Loire a donc décidé de lancer une procédure d'exclusion de l'ancienne ministre de la Santé.

Trahison, opportunisme, stratégie personnelle... Les couteaux sont sortis et visent Marisol Touraine. Les socialistes se disent écœurés et surtout trahis par sa conversion accélérée au macronisme et à la majorité présidentielle lors de ces législatives.

Mais c'est surtout son dispositif de campagne qui a mis le feu aux poudres. Entre une affiche électorale sans aucun logo du PS et une lettre de candidature avec en Une le nom d'Emmanuel Macron bien visible, c'en est trop pour les socialistes.

C'est une trahison, elle joue sa carte personnelle, c'est de l'opportunisme électoraliste" Francis Gérard, premier secrétaire du PS en Indre-et-Loire

Francis Gérard a donc choisi de lancer une procédure d'exclusion contre Marisol Touraine. La balle est désormais dans le camp de Solférino. Et ce n'est pas tout puisqu'une cinquantaine de militants et de membres du bureau fédéral viennent de lancer un appel aux électeurs de gauche de cette 3ème circonscription. Ils les appellent à ne pas voter pour Marisol Touraine. Et à lui préférer les autres candidats " fidèles aux valeurs de gauche et de l'écologie"

Lorsqu'on est investi par des militants socialistes, que l'on doit sa place pour beaucoup aux militants socialistes, oui, c'est ressenti comme une trahison" Emilie Delcher, secrétaire fédérale du PS en Indre-et-Loire

De son côté, Marisol Touraine ne renie pas ses valeurs et ses convictions de gauche. Mais pour faire avancer la France, il faut savoir dépasser les partis et "tous ces bisbilles de positionnement politicien ! "