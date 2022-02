Le PS de l'Isère en campagne pour Anne Hidalgo : "Oui, on joue gros sur la présidentielle"

Le Parti socialiste de l'Isère lance véritablement sa campagne pour Anne Hidalgo en ce début février, les militants tractent sur les marchés, même si les sondages donnent un très faible score pour la maire de Paris. "Ça va monter crescendo", promet Thibaud Pikorki, secrétaire fédéral PS en Isère.

Un bout de ciel bleu s'est dessiné ce mercredi 9 janvier pour les militants socialistes de l'Isère : leur candidate, Anne Hidalgo, a obtenu les 500 parrainages nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle, selon la dernière liste du Conseil constitutionnel. "Maintenant, on va à la rencontre des Isérois", se félicite Thibaud Pikorki, secrétaire fédéral PS en Isère.

France Bleu Isère : Votre candidate Anne Hidalgo a obtenu hier les 500 parrainages pour se présenter à l'élection présidentielle. C'est la première à gauche à les obtenir. C'est important, selon vous ?

Thibaud Pikorki : Oui, c'est important. Au-delà du symbole, cela montre aussi la confiance de nombreux maires, conseillers départementaux, conseillers régionaux et ça traduit aussi cet ancrage local qu'a le PS. Cela se traduit aussi dans la construction de notre projet, qui est très concret, très à l'écoute des gens localement sur les territoires. Et oui, c'est une bonne nouvelle. On ne va pas cracher dessus...

On voit les militants socialistes sur les marchés ces jours-ci. La campagne démarre véritablement sur le terrain pour vous ?

Oui, elle a commencé quand même depuis quelques semaines. On s'est mis en mouvement : samedi matin, j'étais à Vienne, sur le marché. On sent que les gens commencent à s'intéresser à l'élection présidentielle. Nous, on a un programme complet, donc maintenant, on va à la rencontre pour convaincre et en effet, on se met en dynamique. Ça va monter crescendo jusqu'au 10 avril. Même si j'attends avec impatience que le président sortant rentre en campagne pour entrer enfin dans le dur, projet contre projet et projet contre bilan.

Anne Hidalgo ira donc jusqu'au bout, malgré les sondages qui lui donnent 3% d'intentions de vote ?

Oui elle ira jusqu'au bout, elle l'a répété encore lundi. Nous, on est pleinement engagés, il n'y a pas de débat là-dessus. On a nos parrainages. On a un vrai projet à proposer aux Français pour changer la vie. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut recentrer le débat là-dessus, sur les propositions et les vrais sujets qui sont dans le quotidien des Français.

Est-ce que franchement, ça a du sens cette nuée de candidats à gauche ? J'imagine que ça, on vous le dit beaucoup sur les marchés...

Cela fait un moment qu'on nous dit que "la situation n'a pas de sens". Anne Hidalgo avait tenté l'union en décembre dernier en proposant une primaire entre celles et ceux qui souhaitaient gouverner ensemble. Ça a été une attente des Français, les enquêtes d'opinion le disent : 70 à 90% des électeurs de gauche souhaitent l'union. Malheureusement, les conditions n'étaient pas réunies. Ce qui a été possible, par exemple, aux dernières élections départementales en Isère n'est pas possible pour l'élection présidentielle.

L'union se travaille sur le long terme. Il aurait fallu, je pense, depuis trois ou quatre ans, se réunir, se mettre autour de la table, et en effet pouvoir faire des ponts entre nous. La situation aujourd'hui n'est pas reluisante pour la gauche. On a un bloc de gauche à environ 25%. Bon, maintenant, "don't act", on y va chacun dans notre couloir. J'espère que ça nous servira de leçon. On aura en tout cas des leçons à tirer, je pense, après cette séquence électorale.

On apprend que Christiane Taubira et Yannick Jadot ont engagé des discussions pour un éventuel rapprochement. Comment vous voyez ça, de votre côté ?

Moi, ça ne me concerne pas. Je les laisse discuter. J'ai vu les articles hier matin à ce sujet, mais ce n'est pas mon sujet du moment.

Est ce que le PS joue gros en avril ? Le parti pourrait disparaître en cas de mauvais résultat, si on en reste à 3% d'intentions de vote ?

Oui on joue gros sur la présidentielle. Après, comme les parrainages le démontrent, on a encore une structure et des élus partout, dans tous les territoires, ce qui n'est pas donné à tout le monde à gauche. Donc, il y a un socle qui est solide. Il y a des fédérations qui sont solides, la nôtre en Isère notamment.

Après, oui, la dynamique est moins bonne ces dernières années. Sur ce socle-là, il va falloir reconstruire. Il va se passer beaucoup de choses dans cette élection présidentielle. Notre candidate Anne Hidalgo est solide, elle l'a prouvé à Paris, où on a voulu l'enterrer un peu trop vite et qui a été réélue en 2020. Moi je pense qu'on a les éléments et le programme pour lever un nouvel espoir au sein de la gauche dans notre pays.

Et pour les législatives, vous allez présenter des candidats partout ou bien, par endroits, vous pourriez soutenir d'autres candidats de gauche ?

C'est en préparation. On désignera nos délégués de circonscription début mars. On a chacun nos calculs à gauche. Mais si on part dispersés, on ne sera pas au second tour dans 3/4 des circonscriptions. Donc on verra. Il y a des échanges au niveau national, on verra s'il y a des accords. Je pense qu'il faut être intelligent, pour qu'il y ait le maximum de députés de gauche et socialistes à l'Assemblée en juin prochain.