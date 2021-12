Le PS de la Manche pour un comité local de soutien à l'organisation d'une primaire de la gauche

Le Parti socialiste manchois veut regarder les choses en face. Actuellement, aucun candidat de gauche n'est en capacité, tout seul, d'accéder au second tour de la présidentielle. Pire encore pour la gauche, les idées qu'elle défend ne parviennent pas à s'imposer dans les débats. Elles ne sont pas audibles parce que les candidats pèsent trop peu. C'est pour cela qu'Anna Pic, secrétaire fédérale du PS dans la Manche, et son adjoint Dominique Hébert, militent ardemment pour la tenue d'une primaire réunissant tous les candidats de gauche.

Une primaire pour peser sur les débats

"Un sondage publiée mardi montre que 73% des électeurs de gauche sont favorables à une candidature unique à gauche. Il faut répondre à cette demande, sinon, ils n'iront pas voter. Il faut donner un véritable espoir aux électeurs de gauche", souligne Anna Pic. Et l'élue de poursuivre, _"la gauche a des valeurs à défendre et un discours à faire entendre sur la transition écologique et énergétique, sur le besoin de justice sociale ou encore la situation de la santé en France : autant de sujets qui sont le quotidien des gens mais qui sont quasi inexistants depuis le début de la campagne car nous les portons, mais notre éclatement nous rend inaudible"_.

Une primaire pour impulser une dynamique

Pour la secrétaire fédérale du Parti socialiste, il faut arrêter de "pinailler" sur les différences pour s'intéresser au socle de valeurs communes qui rapprochent les différents partis de gauche et doivent permettre de se rassembler autour d'une seule candidature. Dans ce contexte, Anne Hidalgo, en berne dans les sondages pourrait aussi prendre la responsabilité de se désister au profit d'un candidat mieux placé. "Ce serait une erreur", rétorque Dominique Hébert. Et l'élu de préciser son propos : "Un désistement ne donnerait pas la légitimité nécessaire à celui qui en profiterait et serait source de division parmi les électeurs socialistes. _Avec une primaire, il y a une dynamique en faveur du vainqueur et une vraie capacité de rassemblement_".

Plus qu'un mois pour convaincre les candidats

Au-delà même de l'espoir de pouvoir viser la victoire, la gauche voit dans la primaire l'unique solution pour enfin imposer ses thèmes dans la campagne. Après l'épisode Zemmour, le moment Les Républicains avec leur primaire interne, et alors qu'il y aura aussi un temps fort autour de l'entrée en campagne prochaine d'Emmanuel Macron, la gauche veut aussi exister médiatiquement, et pour le PS manchois, l'unique solution réside dans la primaire. Mais le calendrier est de plus en plus serré : la situation devra se décanter d'ici un mois. Après, ce sera trop tard.

Le PS de la Manche appelle toute personne volontaire à contacter le parti dans l'optique de créer un comité local de soutien à la primaire de la gauche.