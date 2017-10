Le PS des Deux-Sèvres pleure la disparition d'Eric Gautier

Eric Gautier, 70 ans, est mort brutalement, a-t-on appris lundi. Figure emblématique du PS dans les Deux-Sèvres, il a été le premier président de gauche du conseil départemental. Les élus locaux rend hommage à cet homme "atypique".

Pascal Duforestel n'a pas voulu y croire. Alors que le traditionnel billet d'humeur du lundi d'Eric Gautier venait d'être publié sur internet, le premier secrétaire du PS 79 a appris son décès brutal peu de temps après.

"C’était lié à cette atypicité" , tient à souligner le premier secrétaire qui l'a bien connu. Eric Gautier, homme politique mais aussi auteur-compositeur, avait selon lui à la fois "cet intérêt pour la chose publique et en même temps cette poésie, cette nécessité pour lui de trouver un équilibre avec l’écriture. Une belle complémentarité."

La députée socialiste deux-sévrienne Delphine Batho et son suppléant Jean-Luc Drapeau ont aussi réagi. "Nous sommes bouleversés par la disparition brutale de Eric Gautier. Eric était devenu pour nous un frère d’arme, un ami, une référence."

Les Deux-Sévriens perdent avec lui un grand homme, une figure majeure de la gauche qui a marqué durablement l’histoire de notre département. Artiste et homme de culture profondément attaché à l’identité du Mellois, il était le grand défenseur d’une tradition républicaine et laïque qu’il avait su prolonger vers les grands enjeux du 21ème siècle, notamment le numérique et l’écologie." - Delphine Batho et Jean-Luc Drapeau