Le PS est-il mort ? Non, il bouge encore, affirme le Bordelais Matthieu Rouveyre

Le conseiller municipal et départemental PS Matthieu Rouveyre - qui avait été pendant la campagne l'un des fervents soutiens du socialiste Benoit Hamon - estime qu'il reste encore une place pour le PS sur l'échiquier politique, mais que le parti ne l'a pas encore trouvée.

France Bleu Gironde : Ne faut-il pas aller au bout de la logique du 1er tour de la présidentielle qui a divisé le PS entre Jean luc Mélenchon et Emmanuel Macron ?

Matthieu Rouveyre : C'est une difficile manière de poser la question c'est vrai. Le parti socialiste a une histoire à laquelle beaucoup de militants dont je fais partie sont attachés, et je pense qu'il a encore des choses à prouver. Il est vrai qu'il a peut-être déçu et assez logiquement, un certain nombre d'électeurs ont voulu sanctionner le bilan de François Hollande. Tout n'était pas à jeter, mais il y avait une insatisfaction générale. La question est de savoir si on peut parvenir à une clarification.

Reste-t-il une place entre Jean-Luc Mélenchon et la gauche d'Emmanuel Macron ?

De mon point de vue, oui, elle existe, mais la question qui se pose c'est : aurons-nous assez de temps pour la chercher et la trouver ? Nous sommes pour l'instant sur la séquence de législatives et nous avons peu de temps. Moi je souhaite que ce redressement ait lieu, mais je m'inquiète des socialistes qui vont partir chez Emmanuel Macron et qui à mon avis ne garderont pas leur carte du PS, même si Emmanuel Macron ne les y oblige pas. En même temps, je pense que des gens ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour mais selon un phénomène de vote utile et que donc ces gens-là sont toujours socialistes. La question, c'est comment on continue à leur parler et c'est tout l'enjeu des mois à venir.

Très concrètement pour ces législatives, combien de circonscriptions le PS peut-il sauver sur les 10 qu'il détient actuellement en Gironde ?

Je serai bien incapable de vous faire des pronostics car jusque là on a vu que tous ceux qui s'étaient lancé dans l'exercice ont été à côté de la plaque. Par contre, je ne vais pas vous faire de langue de bois, c'est vrai que ce sera difficile sur un certain nombre d'entre elles et le combat sera rude.

