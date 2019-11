Le PS grenoblois rejoint Eric Piolle après 6 ans de guérilla politique

Grenoble, France

Les élus PS du conseil municipal de Grenoble (Marie-Jo Salat et Anouch Agobian) ainsi que le responsable de la section PS de Grenoble (Maxence Alloto) ont donné une conférence de presse, mercredi soir, pour annoncer leur ralliement à la liste d'Eric Piolle " l'arc humaniste " pour les élections municipales de mars 2020.

Ils ont devancé la décision de la direction nationale du PS au sujet de la conduite à tenir à Grenoble. Maxence Alloto (Notaire de profession) dit "j'ai appelé à un rassemblement avec Eric Piolle depuis longtemps" .... " ça n'a pas toujours été apprécié par mes camarades " Olivier Noblecourt, ancien adjoint au maire de Michel Destot, jusqu'en 2014, actuel délégué interministériel pour la lutte contre la pauvreté, perd ainsi la plupart de ses anciens colistiers de 2014. Georges Burba et Laure Masson ayant déjà rejoint la majorité d'Eric Piolle depuis quelques mois. Reste actuellement dans l'opposition de gauche à Eric Piolle, Paul Bron de Go Citoyenneté dont le mouvement a une préférence pour Olivier Noblecourt à condition que ce dernier ne se rallie pas à Emilie Chalas (Député LREM) au 2ème tour des élections municipales. Et aussi le communiste Patrice Voir (entré en cours de mandat après la démission de Jérome Safar) qui semble tenu à l'écart des discussions entre Eric Piolle et la direction locale du PCF.