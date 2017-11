Le PS lance une procédure d'exclusion à l'encontre de Gérard Filoche après un tweet jugé antisémite

Le parti socialiste annonce ce samedi qu'il lance une procédure d'exclusion à l'encontre de Gérard Filoche après un tweet jugé antisémite visant Emmanuel Macron. Ce tweet posté vendredi soir et rapidement effacé a déclenché une vive émotion dans la classe politique.

Le tweet du socialiste Gérard Filoche a déclenché la polémique au sein de son parti et au-delà sur les réseaux sociaux. Posté vendredi soir, il a rapidement été retiré. Il représentait Emmanuel Macron, les bras en croix et portant un brassard nazi. La croix gammée y a été remplacée par le symbole du dollar. Derrière, on voit les visages du chef d'entreprise Patrick Drahi, du banquier Jacob Rothschild et de l'économiste Jacques Attali. Le slogan de la photo-montage : "En Marche vers le chaos mondial". Gérard Filoche y avait ajouté ce commentaire : "un sale type, les Français vont le savoir tous ensemble bientôt".

Je viens d’engager une procédure d’exclusion à l’encontre de Gérard Filoche suite à ce tweet. pic.twitter.com/P5yDQeFkYL — Rachid Temal (@RachidTemal) November 17, 2017

Un tweet "insupportable, inexcusable et inacceptable" pour le PS

Dans un communiqué, le Parti socialiste condamne "avec la plus grande fermeté ce tweet, insupportable, inexcusable et inacceptable" qui "porte atteinte aux valeurs mêmes du socialisme." Le coordinateur du PS, Rachid Temal, assure ce samedi qu'une décision rapide sera prise concernant Gérard Filoche. Le parti a lancé une procédure d'exclusion à l'encontre de celui qui est membre du bureau national du PS.

[CP] Le Parti socialiste condamne avec la plus grande fermeté le photomontage utilisé par Gérard Filoche et engage sa procédure d’exclusion - par @RachidTemalhttps://t.co/tVoSI01Lpz — Parti socialiste (@partisocialiste) November 18, 2017

De son côté, Gérard Filoche a présenté des excuses après avoir retiré son tweet. Il a expliqué sur twitter : "A priori, l'image Macron + argent est totalement banale. Il y en a 100 comme ça. A l'examen, ce montage et sa source sont bad. Dès que j'ai su, je l'ai retiré aussitôt. Tout à fait désolé". Il faut dire que ce photo-montage est issu du site " Egalité et Réconciliation". Il a déjà valu à l'essayiste d'extrême droite Alain Soral d'être poursuivi.