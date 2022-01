Le PS présente son plan de bataille dans l'Indre pour soutenir Anne Hidalgo

La campagne de la candidate du PS, Anne Hidalgo, se structure dans l'Indre. Son comité départemental de soutien se lance officiellement, avec plusieurs actions prévues ces prochains mois. Un forum sur la Santé est ainsi organisé au Blanc ce mardi 25 janvier. Les citoyens et des professionnels de santé sont appelés à débattre, notamment autour des propositions de la candidate.

Une campagne en adéquation avec le territoire

Le comité de soutien d'Anne Hidalgo dans l'Indre prévoit de décliner le programme de la candidate du PS, en adéquation avec les problématiques locales. L'accent sera donc particulièrement mis sur les déserts médicaux, et la manière de lutter contre ce phénomène. Le programme de campagne prévoit ainsi un "égal accès aux soins partout en France". Le volet social est également souligné par le comité : Anne Hidalgo propose une hausse du Smic de 200 euros par mois, une augmentation du salaire des enseignants, ou encore un "bouclier logement" qui prévoit de limiter le coût du loyer au tiers des revenus d'un foyer.

Le programme de la candidate contient au total 70 mesures; il sera distribué sur les marchés et dans les boîtes aux lettre par les 190 militants du Parti socialiste dans l'Indre.

Des débuts difficiles pour Anne Hidalgo

Le comité de soutien à Anne Hidalgo se lance officiellement alors que la campagne a déjà démarré au niveau national, et que la candidate du Parti socialiste a pour le moment du mal à séduire. Elle reste sous les 5% d'intentions de vote dans les différents sondages, et la primaire populaire organisée à gauche - sans la participation des candidats les plus connus - pourrait lui faire de l'ombre. "C'est une impasse, qui peut mener voire pire à une candidature de plus, celle de Christiane Taubira [la seule "tête d'affiche" qui affirme qu'elle se soumettra au résultat de la primaire populaire], donc de semer encore plus de confusion que de clarifications auprès des électeurs de gauche" regrette Clément Sapin, élu municipal à Argenton-sur-Creuse, et référent du comité de soutien à Anne Hidalgo dans l'Indre. Ce dernier reconnaît qu'il sera difficile de ne pas tenir compte du résultat de ce qu'il préfère appeler "une consultation"; tout en précisant que cela ne permettra pas d'unir les forces à gauche. Pas question à priori pour Anne Hidalgo de se retirer.

Les candidats aux législatives présentés en février

Dans la foulée de l'élection présidentielle, les élections législatives auront lieu en juin. Les noms des candidats dans l'Indre seront révélés à la mi-février, après un vote des militants. La première secrétaire fédérale du PS dans l'Indre, Delphine Chambonneau, se refuse pour le moment à donner l'identité des prétendants, en précisant simplement qu'il y aura "la parité. Une femme dans l'une des circonscriptions, et un homme dans l'autre".