"Le PS a tort de vouloir guillotiner Manuel Valls" selon Michel-Sainte Marie

L'ancien député-maire PS de Mérignac - qui vient de sortir en librairie ses Mémoires Politiques - estime que son parti ne devrait pas se lancer dans une chasse aux sorcières dont il sortira forcément perdant. Il était l'invité de la matinale.

France Bleu Gironde: Le PS est-il mort comme l'affirme Manuel Valls ou bouge-t-il encore comme l'affirme Jean -Christophe Cambadélis?

Michel Sainte-Marie: "Je pense qu'il bouge encore mais qu'il ne va pas dans la bonne direction. Quand on commence à instruire des procès et qu'on veut guillotiner un ancien premier ministre, qui a été celui du Bataclan, je ne trouve pas ça digne. Il ne faut pas de chasse aux sorcières, d'autant qu'il n'a fait qu'indiquer son intention de déposer son investiture. Il est jugé et condamné sur une intention. Le PS éclate, mais l'idée du socialisme elle, est toujours là, selon moi. Il faudra simplement une personnalité qui s'affirme pour recoller les morceaux, et à vrai dire pour l'instant je ne vois pas qui, mais l'histoire est toujours pleine d'imprévu!

Si vous étiez aujourd'hui député socialiste, auriez vous rallié le camp Macron ou seriez-vous resté au PS?

J'aurais gardé ma carte au PS, en sachant que j'aurais tout de même des difficultés à gagner, mais c'est ma famille politique, et même si elle me met en colère, j'y suis attaché.

N'avez vous pas été un macroniste avant l'heure, en mettant en place la cogestion à Bordeaux Métropole?

Dans une agglomération, il y a toutes les couleurs politiques donc si on veut gouverner il ne faut pas qu'un des camps l'emporte sur l'autre. Il faut que chacun ait sa part du gâteau donc il faut un consensus une fois l'élection passée. Au niveau d'un gouvernement c'est beaucoup plus difficile car la droite et la gauche sont très ancrées. Marcher sur deux jambes, la droite et la gauche comme le dit Emmanuel Macron, c'est bien mais c'est un peu court comme programme selon moi. Je demande à voir, je pense que l'homme est brillant mais je ne voudrais pas que cela renforce d'une quelconque façon le pouvoir personnel.

Que vous inspire le dégagisme ambiant? En auriez vous fait les frais vous qui êtes resté 40 ans à votre poste de maire et presque autant en tant que député?

C'est une mode, mais je pense que si les électeurs ne m'avaient pas voulu aussi longtemps ils ne m'auraient pas réélu 19 fois à Mérignac! Je reconnais cependant qu'aujourd'hui on est passé à autre chose, cela n'est plus à la mode. Je me suis toujours dit que les électeurs avaient le pouvoir de me montrer la sortie.

Est ce possible de résister au copinage quand on reste 40 ans maire de sa ville?

Oui c'est possible, mais c'est vrai que c'est un combat. Résister à la pression, notamment des promoteurs c'est très difficile.Ils vous invitent tous les jours à déjeûner, à voir des rencontres sportives ou même à partir en voyages. Pour ma part j'ai toujours situé la limite au déjeuner, pas plus.

Comment faire selon vous pour réconcilier les citoyens avec la politique?

Je pense à deux propositions très concrètes, d'abord organiser des jeux dans les médias avec des politiques, qui viennent répondre à des questions face à des citoyens par exemple mais de manière ludique. Toutes les questions seraient posées en direct à une heure de grande écoute. Et puis j'aimerais que l'instruction civique soit généralisée à tous les niveaux de la maternelle au lycée, et qu'elle soit enseignée par des professeurs dédiés, et même à l'université, ce serait très utile.

Michel Sainte-Marie, Paroles politiques, Entretiens avec Jean Petaux aux éditions du Bord de l'Eau.