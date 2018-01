La section iséroise du Parti Socialiste a posté sur le réseau social Twitter un "avis de recherche" un peu amer sans doute mais non dénué d'humour concernant sa plaque ornée du poing et de la rose.

Grenoble, France

C'est un appel à témoin particulier qu'à publié ce mardi sur Twitter la section iséroise du Parti Socialiste. Il recherche sa plaque au poing et à la rose qui ornait la façade de son siège grenoblois et qui a été dérobée "malencontreusement" écrit t-il. "Si quelqu’un la croise, merci de nous contacter en message privé. Nous ne sommes pas encore une boutique souvenirs" dit encore le message.

L'humour est certes une façon plutôt efficace de voir son message se propager sur les réseaux sociaux mais le PS, même un peu moribond, montre qu'il n'a pas perdu, au moins, son sens de l'humour. Même si le rire est un peu jaune. Il faut dire que le vol d'une plaque n'est finalement plus grand chose pour une permanence qui a, dans l'histoire récente, essuyé des tirs et vu ses volets et vitres brisés.

Un de nos concitoyens est parti malencontreusement avec notre plaque extérieure 😭

Si quelqu’un la croise, merci de nous contacter en message privé 😉

Nous ne sommes pas encore une boutique souvenirs 😘#AlerteEnlèvementpic.twitter.com/SMKistb3tb — Parti socialiste 38 (@socialistes38) January 16, 2018