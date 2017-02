Le quartier EuroRennes commence à sortir de terre

Le quartier autour de la nouvelle gare de Rennes se transforme. Les premiers immeubles du futur Eurorennes sortent de terre. Ce projet urbain va bénéficier d'un investissement de 2 milliards d'euros d'ici 2020, pour la construction de 125 000 m2 de bureaux, 30 000 m2 de commerces et 1400 logements.

Le programme immobilier le plus avancé du futur quartier EuroRennes est celui du Trigone, rebaptisé Urban Quartz. Situé à l’angle de la rue de l’Alma et du boulevard du Colombier, devant la Poste, il surplombe les voies ferrées. Il est composé de 3 immeubles de bureaux de 7 à 8 étages. Ces bâtiments auront une identité assez forte. "On ne va pas être sur du bureau de type traditionnel avec des murs très lisses", souligne Maxime Le Trionnaire, l'architecte rennais du cabinet a/LTA . "Il y aura des jeux de façades et des murs d'écailles qui feront scintiller les bâtiments"

Urban Quartz: trois immeubles de bureaux qui surplombent la voie ferrée © Radio France - Brigitte Hug

A l'intérieur, il y aura des plateaux de 350 à 1000 m2, les plus modulables possibles, adaptés aux souhaits des futurs acquéreurs. "On est sur des plateaux neutres pour que chacun puisse en faire les bureaux qu'il veut".

L' îlot Paul Féval, entre la prison des femmes et la voie ferrée

De l’autre côté de la rue de l’Alma, devant la prison des femmes, l’îlot Paul-Féval est en chantier. Il sera édifié sur la dalle du parking Gare-Sud. Il comprendra des bureaux, des commerces et un complexe de cinéma. "Cinéma qui va être réalisé dans un des trois immeubles de bureaux construits, un cinéma de cinq salles", précise Sébastien Sauvaget, chef de projet chez Territoires et Développement.

L' îlot Paul Féval, au dessus du parking Gare-Sud

Le parking souterrain, sur trois niveaux, est presque achevé. Il comptera 1200 places pour les voitures et 400 pour les vélos. Il sera livré en juin, pour l’arrivée de la LGV.