Le ras-le-bol des syndicats de police face à la dégradation des conditions de travail

Châteauroux, France

Ce jeudi 9 mai se déroule des hommages aux policiers morts pour la France. Une cérémonie a lieu dans la cour de l'hôtel de police de Châteauroux. Des policiers vont être décorés pour leur engagement. À cette occasion, les syndicats de police déplorent la détérioration de leurs conditions de travail. "On est confrontés à la détresse des gens au quotidien. Les difficultés que l'on a au travail, on les ramène à la maison. _On a des décalages horaires, des rappels sur nos week-ends de repos où on est censé profiter de nos proches, de nos familles_. C'est très fatigant", témoigne Manuel Fernandez, secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police FO dans l'Indre.

C'est un métier qui devient de plus en plus compliqué

À Châteauroux, les effectifs ont quasiment baissé de moitié en à peine dix ans. "En 2010, nous étions 204. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que 116. Et il va encore y avoir des départs cette année qui ne seront pas remplacés", poursuit Manuel Fernandez. Lui estime que la création d'une cellule de prévention du suicide, prévu pour la fin du mois de juin, est "une bonne chose, un premier pas. Mais ça ne suffira pas !"