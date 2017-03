Le rassemblement de François Fillon à Paris ne fait pas l'unanimité chez Les Républicains de la Loire

Lâché par une grande partie de son camp, François Fillon compte sur la mobilisation de ses partisans ce dimanche, place du Trocadéro. Dans la Loire, certains Républicains voient ce rassemblement comme un test voire désapprouvent la manifestation.

Le rassemblement parisien prévu ce dimanche 5 mars 2017 par François Fillon a été très critiqué, y compris chez les Républicains. Le député Georges Fenech a estimé qu'"on ne devait pas faire jouer contre les juges une justice populaire", tandis que la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, a souhaité l'annulation de la manifestation quelle a qualifiée "d'acte grave de faillite morale et politique".

La majorité des membres du bureau des Jeunes Républicains de la Loire a démissionné

Tom Pentecôte est le responsable des jeunes Républicains du département de la Loire. Il a démissionné vendredi soir de la présidence du comité de soutien des jeunes ligériens à François Fillon avec 8 des 10 membres du bureau et il ne se rendra donc pas au rassemblement de la place du Trocadéro ce dimanche à Paris. Le jeune militant de 21 ans se pose d'ailleurs beaucoup de questions sur la nature même de cette manifestation : "Je suis assez gêné parce que l'organisation de la manifestation a été confiée à une partie de groupuscules de droite comme Sens Commun et la Manif pour tous, et ce ne sont pas mes valeurs". Tom Pentecôte a ajouté que ce rassemblement renvoyait l'image "d'un défi du peuple de droit aux institutions".

Pour Jean François Chossy, ancien député de la Loire et soutien de la première heure de François Fillon lors des primaires de la droite, cette mobilisation de la place du Trocadéro aura cependant valeur de test pour le candidat des Républicains : "Ça peut être une démonstration de force et de soutien, c'est dans cet esprit que doit avoir lieu cette grande manifestation".

Dans la Loire et la Haute Loire, il n'y a pas de déplacements spécifiques organisés pour la capitale mais plusieurs autobus ont été affrétés par Les Répubicains sont partis ce dimanche ce matin de la place Belcourt à Lyon pour rejoindre le rassemblement à Paris. En revanche, à St Etienne des opposants de François Fillon se sont donnés rendez vous pour un concert de casseroles prévu à 15h sur la place Jean Jaurès.