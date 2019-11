Le Rassemblement National a des ambitions à Villeneuve-Sur-Yonne.

Villeneuve-sur-Yonne, France

Le RN a choisi un policier de 42 ans, Cyril André, pour défendre ses idées à Villeneuve-Sur-Yonne lors des prochaines élections municipales. Il va pouvoir s'appuyer sur un socle électoral de plus en plus solide pour le Rassemblement National sur cette commune.

Dans cette Ville, les candidats du RN sont arrivés en tête lors des dernières élections européennes (33,39%), régionales (40, 22% au second tour) et départementales (50.67% au second tour).

Les bonnes personnes, aux bonnes places

En 2015, c'est même dans le canton de Villeneuve sur Yonne que le seul binôme de ce qui était alors le Front National a été élu, en Bourgogne. Une élection qui s'est soldé par un échec quand l'un des élus a démissionné et l'autre a changé de camps. Une époque révolue explique Julien Odoul le numéro 1 du RN dans l'Yonne. « C’était une erreur de casting, ça peut arriver» analyse-t-il, «aujourd’hui, il y a un changement de stratégie. On veut mettre les bonnes personnes aux bonnes places et construire au niveau local pour diffuser nos idées ».

Une première pour le RN

C'est donc Cyril André, un formateur de l'école de police de Sens qui est chargé de prouver que les erreurs de casting: c'est du passé. Un militant fidèle mais sans expérience électorale,ce qui pour lui est plutôt une qualité: « Rien ne m’angoisse » explique-t-il «je suis assez confiant. C’est vrai que je suis novice dans la gestion d’une commune. Je ne suis pas rompu à l’exercice, mais je ne suis pas non plus corrompu par l’exercice » conclue-t-il.

Ce scrutin sera décidément celui des premières fois pour l'ex-Front National qui n'a jamais présenté de candidat à une élection municipale à Villeneuve sur Yonne