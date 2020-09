Le Rassemblement National a un nouveau patron dans le Loiret

C'est une page qui se tourne à la fédération du Rassemblement National dans le Loiret. Cyril Hemardinquer a été nommé délégué départemental du parti d'extrême-droite. Le poste était vacant depuis janvier dernier, après la démission pour raisons de santés de Ludovic Marchetti. Agé de 38 ans, Cyril Hemardinquer est un nouveau venu dans le département : c'est donc à nouveau une solution extérieure que le RN a choisie pour tenter de remettre à flot la Fédération du Loiret.

Conseiller municipal en Eure-et-Loir

Déjà fin 2014, c'est un profil externe et non pas un militant de longue date qui avait accédé au poste de délégué départemental du RN dans le Loiret pour reposer des fondations : il s'agissait alors de Charles de Gevigney, originaire des Ardennes et du monde de la chasse, et qui a fini par démissionner en octobre 2017 (il est toujours conseiller régional).

Cyril Hemardinquer, lui, vient d'Eure-et-Loir. En mars dernier il était à la tête d'une liste "Bleu Marine" aux élections municipales à Maintenon, une commune de 4 300 habitants, où il a recueilli 10% des voix, devenant ainsi conseiller municipal. Il a d'ailleurs bel et bien siégé lors de la réunion du conseil municipal de Maintenon le 24 juillet. "Je veux que l’on arrête avec les clichés racistes sur le RN. Dans notre liste, nous avons deux personnes d’origine ivoirienne, naturalisées récemment ", expliquait-il lors de la campagne à nos confrères de l'Echo Républicain.

Trouver des candidats pour les départementales

Après un passage dans l'armée comme parachutiste à Toulouse, il a rejoint la police nationale et le syndicalisme dans les Yvelines - il est secrétaire régional de la FPIP (Fédération professionnelle indépendante de la police) en Ile-de-France, un syndicat qui, malgré ses dénégations, est réputé pour être proche du RN - cela tombe bien.

Au Rassemblement national, Cyril Hemardinquer aura pour mission de redresser une fédération qui n'a pas réussi à peser sur les municipales, faute de candidat et donc de militants - pas de liste à Orléans, Montargis, Pithiviers et Gien, notamment. L'objectif sera donc déjà de présenter en mars prochain des binômes dans les 21 cantons du Loiret, lors des élections départementales, comme le RN avait réussi à le faire en mars 2015.