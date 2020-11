Le Rassemblement National de Dordogne a une nouvelle patronne

Frédéric Gojard n'est plus délégué départemental du Rassemblement National de la Dordogne. Il a été remplacé par Karine Ménard, 46 ans et institutrice dans l'agglomération du Grand Périgueux. Elle a été nommée à sa tête sur proposition du bureau politique le 6 novembre dernier.

Une nomination qu suscite quelques remous notamment chez Frédéric Gojard qui avoue avoir trouvé le procédé un peu "Cavalier".

Karine Ménard l'aurait sollicité, souhaitant œuvrer au sein du RN après un avoir milité aux cotés du parti de la France de Carl Lang. Elle nie cette incursion mais internet a de la mémoire. Une photographie aux côtés de Carl Lang la présente comme la chargée de mission du parti de la France en Dordogne en 2016.

Ce retour au bercail du Rassemblement National se fait rapidement. Deux semaines plus tard, c'est elle qui prend sa place. Le coup est rude pour Frédéric Gojard.

Frédéric Gojard démissionne

La nouvelle déléguée départementale lui propose de diriger les campagnes pour les élections départementales et régionales mais l'ancien militaire a de l'amour propre : il rend sa carte et envoie une lettre de démission au parti de Marine Le Pen.

L'arrivée d'une déléguée, plus jeune et dans la vie active, souligne sans doute une volonté de rajeunir et moderniser l'image du parti de Marine Le Pen, en prenant le risque de laisser les militants les plus anciens en rase campagne.

Le conseiller régional, Robert Dubois, pourrait lui aussi arrêter l'aventure au Rassemblement National dès la fin de son mandat.

"Je suis une militante convaincue"

Karine Ménard est originaire d'une famille de frontistes et a un long passé militant. Elle a décidé de militer plus activement en adhérant en 1996 au Front National (à l'époque). Elle travaille ensuite au niveau local et national en Dordogne et dans d'autres fédérations. Elle sera également militante au Front National de la jeunesse.

"Je suis une militante convaincue" - Karine Ménard Copier

Je n'ai pas changé de ligne et je suis au Rassemblement National pour défendre mon pays et ses valeurs - Karine Ménard

Sa priorité désormais est de mettre la délégation "en ordre de bataille" pour les élections départementales. Elle cherche donc 100 candidats, quatre par cantons en Dordogne (deux titulaires et deux suppléants) ainsi que 25 mandataires financiers. Karine Ménard lance donc un appel aux bonnes volontés pour se lancer avec le Rassemblement National dans la course au Département.