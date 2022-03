Le Rassemblement national de la Loire face à une hémorragie de cadres passés chez Éric Zemmour

À trois semaines du premier tour de la présidentielle, la campagne entre dans la dernière ligne droite. Dans la Loire, le Rassemblement national doit faire face à plusieurs départs importants depuis quelques mois vers le parti Reconquête ! d'Éric Zemmour.

Dernier exemple en date, la conseillère régionale et conseillère municipale à Saint-Chamond Isabelle Surply n'a pas repris sa carte au RN. Elle a renouvelé ce samedi son soutien à Marion Maréchal, une des grosses prises de l'ancien journaliste durant cette campagne. "J'ai toujours été d'accord sur les idées et les mesures que proposait Marion, explique l'élue. Donc, plus qu'un soutien amical, c'est aussi un soutien politique que j'effectue."

Sans dire si elle votera Eric Zemmour dans trois semaines, Isabelle Surply se dit très proche des idées défendues par son jeune parti. Une nouvelle défection pour le RN, après le départ de l’ancien secrétaire du mouvement de Marine Le Pen dans la Loire Charles Perrot et de Gabriel de Peyrecave, candidat aux municipales à Saint-Etienne en 2014.

Qui pour représenter le RN aux législatives dans la Loire ?

Sophie Robert, ancienne prétendante à la mairie de Feurs et de Saint-Etienne et ex-secrétaire départementale du Front National, est aujourd’hui également dans la garde rapprochée de Marion Maréchal. Il ne reste plus que que Michel Lucas, le patron du parti localement depuis 2019, un sympathisant devenu en quelques années secrétaire départemental.

Des questions se posent donc à moins de trois mois des élections législatives. Qui pour incarner le RN dans les six circonscriptions de la Loire ? Le responsable des jeunes militants du parti au niveau départemental Grégoire Granger l'assure, six titulaires ont déjà été identifiés. Reste à trouver les suppléants.