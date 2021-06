Le Rassemblement National espère gagner d'autres cantons lors des départementales en Gironde

Le Nord Médoc est le seul canton girondin à avoir été remporté par le Rassemblement National lors des élections départementales de 2015. Après six ans de mandat, Grégoire de Fournas se représente avec l'espoir de ne plus être le seul représentant de son parti au département

On espère cette fois pouvoir gagner d'autres cantons, pouvoir former un groupe au conseil départemental et ainsi peser davantage dans les décisions qui sont prises dans cette collectivité