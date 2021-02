Le Rassemblement National lance sa campagne pour les élections régionales dans les Pyrénées-Atlantiques

Le Rassemblement National a lancé ce mardi sa campagne pour les élections régionales en Nouvelle-Aquitaine avec un déplacement dans les Pyrénées-Atlantiques. Les élections doivent se dérouler les 13 et 20 juin, on votera à la fois pour les élections régionales et départementales.

Edwige Diaz accompagnée du délégué départemental François Verrière et du président du groupe RN à la région Jacques Colombier, a commencé sa visite par la frontière franco-espagnole à Béhobie. Elle va décliner au plan régional le programme national du RN, à savoir la sécurité et la lutte contre l'immigration.

Edwige Diaz, tête de liste du RN aux élections régionales de Nouvelle-Aquitaine Copier

La frontière est une véritable passoire — Edwige Diaz

Edwige Diaz, la tête de liste régionale, estime que "la frontière est une véritable passoire". "Ça a un impact très négatif sur la France mais aussi sur la région puisque l'on constate une explosion des cambriolages et de l'insécurité. Au Conseil régional nous pouvons agir parce que le Conseil régional finance entre autres la formation des migrants et des mineurs non accompagnés... Et donc nous considérons qu'au regard du nombre de chômeurs qu'il y a en Nouvelle-Aquitaine, la formation doit être réservée en priorité aux Néo-aquitains", dit-elle.

L'autre thème de campagne prioritaire c'est le désenclavement rural, à travers la compétence transport et économie de la région.

La candidate et son équipe se sont ensuite rendus à la station de ski de Gourette pour rencontrer les professionnels de la montagne. Le RN est opposé à l'arrêt des remontées mécaniques.